Общество

Облачная погода, мокрый снег и гололёд ожидаются в Пскове 21 декабря

Температура воздуха прогреется от -2 до +3 градусов в Псковской области завтра, 21 декабря. На протяжении всего дня ожидаются небольшие осадки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в МЧС России по Псковской области.

Завтра по Псковской области ожидается облачная погода. Небольшие осадки пройдут в виде мокрого снега, а в середине дня местами прогнозируется дождь. На дорогах возможна гололедица. По области будет дуть южный ветер 6-11 метров в секунду. Помимо этого, сохранится низкое атмосферное давление.