Общество

Полюбоваться солнцестоянием и звездным небом приглашают псковичей в Полистовском заповеднике

В небе над Полистовским заповедником отсутствует световое загрязнение, из-за чего на ночном небе можно увидеть Млечный путь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в заповеднике.

Фото здесь и далее: Тимур Ханов, Ольга Кудрина

Сегодня, 21 декабря в 12:20 Солнце займет самую низку точку относительно земного горизонта. В северном полушарии наступит самый короткий день и самая длинная ночь. Это явление называется зимним солнцестоянием. При ясной погоде, декабрьские ночи – отличное время для астрономических наблюдений.

Световое загрязнение ночного неба - избыточное или неправильно направленное искусственное освещение, которое нарушает естественную темноту ночного времени, создает яркое свечение в атмосфере. Это делает звезды и другие небесные объекты менее видимыми или вовсе невидимыми, особенно слабые и далекие объекты, такие как галактики и туманности.

Существует мнение, что световое загрязнение влияет на окружающую среду и человека. Например, может нарушать биоритмы живых существ. В России эта проблема наиболее актуальная для крупных городов, таких как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург.

«В Пскове и Великих Луках эта проблема тоже есть. Поэтому для получения качественных снимков нам приходится выезжать за 30-50 км от города. Но и тогда город немного мешает своим заревом у горизонта. Засветку можно было бы существенно уменьшить, если бы стали использовать специальной формы фонари, которые светили бы только вниз, а не во все стороны. Плюс, уменьшить количество светящихся реклам и декоративных подсветок. Ну, как минимум, пересмотреть их конструкции, чтобы они тоже не светили вверх», - поделился своим мнением директора Псковского планетария Владимир Колпаков.

Интересно, что заповедники и национальные парки могут помочь и в сохранении естественной темноты ночного неба. Ведь темное небо - важная составляющая природной среды, необходимая для экосистем, науки и образования, эстетического удовольствия от наблюдения за звездами.

Существует даже Международная ассоциация темного неба (IDA), которая разрабатывает стандарты освещения для мест, где темное небо стараются сохранить. В России пока нет официальных заповедников ночного неба, но есть подходящие территории. Например, Алтайский край, Саянские горы, Байкал, территории Кавказа и Камчатки. На карте светового загрязнения Псковской области видно, что на территории Полистовского заповедника также отсутствует засветка. Ночью над нашим болотом ночь и звезды отражаются в его озерах.

«Некоторые туристы, останавливающиеся на ночь в гостевых домах Цевла и Гоголева также делились, что впервые невооруженным глазом увидели Млечный Путь прямо над своей головой. Приезжайте, нам есть что показать не только на болоте, но и над ним», - сообщили в заповеднике.