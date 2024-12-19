Общество

Карантинные насекомые стали причиной уничтожения двухсот кенийских роз

В Псковской области уничтожили кенийские розы с опасным карантинным объектом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Псковской области.

На складе временного хранения в Псковской области государственный инспектор Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора при проведении карантинного фитосанитарного контроля 200 свежих срезов роз, выращенных в Кении, обнаружил живые имаго (взрослая стадия развития - ред.) насекомого, схожего по морфологическим признакам с опасным карантинным объектом.

Проведённая лабораторная экспертиза подтвердила зараженность продукции западным цветочным трипсом (Frankliniella occidentalis Perg.). Данный вредитель включен в Единый перечень карантинных объектов ЕАЭС.

Выпуск 200 свежих роз на территорию Российской Федерации запретили, а растительную продукцию по решению собственника уничтожили.