Как безопасно нарядить новогоднюю елку дома, напомнили псковичам в МЧС

Псковичам напомнили, как безопасно нарядить новогоднюю елку дома. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.
В МЧС напомнили правила безопасности при установке елки:
- Устанавливать елку необходимо на расстоянии не менее полуметра от отопительных приборов и источников открытого огня;
- Использовать только сертифицированные заводские исправные гирлянды и не перегружать ими электросеть;
- Не оставлять работающие гирлянды на ночь и при выходе из дома;
- Не украшать елку свечами, ватой, бумажными изделиями и легковоспламеняющимися изделиями;
- Помещение, в котором находится елка, необходимо оснастить первичными средствами пожаротушения;
- В случае возникновения пожара или задымления незамедлительно звонить по номеру телефона «101» или по единому номеру «112».
«Пусть праздники будут яркими, запоминающимися и безопасными!» - добавили в МЧС.