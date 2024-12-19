Общество

Переоснащенный ФАП в псковской деревне Писковичи откроется в понедельник

Переоснащенный фельдшерско-акушерский пункт в псковской деревне Писковичи откроется в понедельник, сообщается в Telegram-канале губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«В прошлом году проводил один из личных приёмов граждан по поручению Президента. Тогда ко мне обратились жители Псковского района с просьбой построить в микрорайоне Писковичи новую врачебную амбулаторию. Население района растет, а старый ФАП был маленьким и тесным», - пишет губернатор.

Он отметил, что строительство новой амбулатории стало возможно благодаря президентскому нацпроекту «Здравоохранение». Она будет обслуживать около 4 тысяч человек из 8 населённых пунктов.

Пункт оснащён, получил все соответствующие лицензии и со следующей недели начнёт работу. График: с понедельника по пятницу с 8.30 до 16.30.

