Общество

Псковской молодёжи рассказали об опасности «лёгкого» заработка

Антинаркологическая лекция-дискуссия прошла на базе колледжа Псковского госудраственного университета. В ходе беседы ребята узнали, как не поддаваться на предложения незнакомцев получить «легкий» заработок и не быть вовлеченными в наркобизнес. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области.

Фото: Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области

Лекцию для первокурсников провела старший оперуполномоченный отдела управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области лейтенант полиции Алёна Лоташева. Выступление было направлено прежде всего на разъяснение негативных последствий употребления наркотиков и существующей ответственности за участие в их незаконном обороте. Спикер подробно рассказала учащимся о предусмотренной законодательством ответственности за те или иные преступления и правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков.

Проведение подобных профилактических мероприятий играет большую роль для формирования в молодежной среде устойчивого негативного отношения к употреблению и распространению наркотиков.