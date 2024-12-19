Общество

13% псковичей не включают видео во время прохождения онлайн-собеседований - опрос

В Пскове 13% соискателей не включают видео во время прохождения онлайн-собеседований. В течение последних 2 лет участвовать в онлайн-собеседованиях доводилось каждому второму псковичу (57% мужчин и 43% женщин). К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по результатам опроса, в котором приняли участие представители компаний и трудоустроенные псковичи.

13% проходивших онлайн-интервью никогда не включают камеру на видео-созвонах с потенциальными работодателями: «Собеседующая сторона тоже не всегда готова включать камеру»; «У меня сломалась камера». Женщины поступают подобным образом чаще мужчин (15 и 11% соответственно). Каждый второй (52%) включает камеру только, если это обговорено с рекрутером. 35% соискателей — всегда со включенной камерой на онлайн-интервью.

Тот факт, что потенциальный наниматель просит включать камеру во время онлайн-собеседований, 53% соискателей-участников таких созвонов воспринимают спокойно, 28% — с пониманием. Не нравится подобная практика 12% (чаще женщинам, чем мужчинам).