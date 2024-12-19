Общество

Борис Елкин: Энергетика – это основа комфорта нашей жизни и стабильности в экономике

Глава города Пскова Борис Елкин поздравил энергетиков Псковской области с профессиональным праздником, которые отмечается сегодня, 22 декабря. О значении их труда он написал в своём Telegram-канале.

«Энергетика – это основа комфорта нашей жизни и стабильности в экономике. Каждый день, независимо от погодных условий и времени года, вы трудитесь на благо жителей и предприятий города, обеспечивая надежное электроснабжение и уют», - отметил Борис Елкин.

Он поблагодарил энергетиков за их профессиональный труд, а также пожелал, чтобы их энергия наполняла теплом и светом всё вокруг.