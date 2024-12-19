Общество

До какого возраста допустимо верить в Деда Мороза, рассказали психологи

Новогодний праздник приносит детям радость, а родителям, между тем, добавляет хлопот. Взрослым важно не только выбрать подходящий подарок, но и спрятать его так, чтобы ребенок раньше времени не нашел, а если это случится, то ответить на неудобные вопросы. До какого возраста допустимо верить в Деда Мороза, почему до трех лет лучше не встречаться с добрым волшебником рассказала практикующий психолог Анна Гусева.

Ребенок дошкольного возраста развивается и обучается с помощью игры. Новогоднее волшебство и связанные с ним традиции — это тоже своего рода игра. Такие персонажи, как Дед Мороз и Снегурочка, помогают малышам развивать воображение. В ожидании чуда дети учатся послушанию и терпению, потому что стараются вести себя хорошо, мечтая о подарках.

У игры в новогодних персонажей есть свои тонкости и в каком-то смысле даже противопоказания. Например, в детских садах не рекомендуется участие в тематических утренниках доброго дедушки, если малышам меньше трех или даже четырех лет. Иначе даже столь положительный персонаж может вызвать отрицательную реакцию.

Также не рекомендуется приглашать Деда Мороза домой, если дети маленькие. Как правило, визит громогласного актера в красной шубе заканчивается слезами, а не радостью.

Бывает, что ребенок раньше времени обнаруживает подарки от Деда Мороза. Порой переиграть ситуацию невозможно, если до новогодней ночи осталось немного времени или родителям не по карману еще один презент. Проще всего исправить оплошность, если ребенок увидел только коробку, обтяную нарядной бумагой. В этом случае достаточно просто сменить упаковку. Но даже в случаях, когда тайна полностью раскрыта, психологи советуют не расстраиваться, а импровизировать, задействуя всю свою фантазию.

Чаще всего ситуация с обнаружением подарков становится для детей отправной точкой, после которой они начинают задумываться о существовании Деда Мороза и потихоньку прощаются со сказкой.

В психологии нет четких ограничительных рамок, в каком возрасте нужно заканчивать верить в Деда Мороза, отмечает Елизавета Свирина.

«Сообщение о том, что Деда Мороза не существует, может способствовать развитию критического мышления, доверительных разговоров детей с родителями, служит как предотвращение разочарований. А в другом случае на вашего малыша будет всё еще действовать волшебство детства, а это поможет отсрочить неприятный момент, когда он узнает, что «Дедом Морозом» были родители и его в каком-то смысле обманывали», — рассуждает Елизавета Свирина.

Если процесс взросления запустился, то нет смысла его тормозить. Лучше согласиться с тем, что в реальности таких персонажей не существует, но зато существует приятная традиция, когда люди делают друг другу сюрпризы от имени сказочного волшебника, пишут «Известия».