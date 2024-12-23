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Стоматолог назвал способ не навредить зубам при употреблении мандаринов

Помимо полезных веществ, в мандаринах содержатся кислоты и сахар, которые могут негативно сказаться на состоянии зубной эмали и привести к образованию микротрещин. Стоматолог Виктор Любимцев поделился рекомендациями о том, как употреблять этот новогодний фрукт без вреда для здоровья.

«После употребления мандаринов прополощите рот водой, чтобы нейтрализовать кислоту и предотвратить повреждение зубной эмали. Но при этом не чистите зубы сразу после еды, так как это может привести к стиранию защитной плёнки на зубах. Ешьте вместе с мандаринами продукты, которые нейтрализуют кислоту, например, орехи или сыр. Используйте зубную нить для удаления остатков пищи между зубами. И, конечно же, избегайте употребления сладких напитков и газированных вод, так как они могут способствовать разрушению зубной эмали. Помните, что во всем нужно знать меру», - советует Виктор Любимцев.

Эксперт добавил, что одним из наиболее эффективных способов поддержания здоровья зубов является включение мандаринов в рацион во время основных приемов пищи. Это способствует снижению уровня кислот в полости рта и тем самым защищает зубы, пишет RuNews24.ru.