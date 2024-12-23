Общество

Порядок оказания помощи от профсоюзов описал Игорь Иванов

Для получения консультационной и правовой помощи от профсоюза человек должен, как минимум, быть членом этого профсоюза. Об этом в эфире передачи «Обратный отсчет» на ПЛН FM (102,6 FM) рассказал председатель Псковского областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов.

«Мы все-таки работаем только с членами профсоюза. Иначе тогда размывалась бы наша деятельность. Перед консультациями, которые дают наши специалисты, сначала уточняют и проверяют: есть ли профсоюзная организация, состоит ли человек в профсоюзе? Если профсоюзная организация есть, тогда мы рекомендуем изначально делать все по правилам - написать заявление, обратиться в профсоюзные организации, и тогда мы с ними работаем», - объяснил Игорь Иванов.

Но также облсовпроф готов оказать содействие, если профсоюза в организации всё-таки нет.

«Если организации нет, то мы объясняем, как ее создать. Готовы оказать методическую, практическую помощь при взаимодействии с работодателем, если это необходимо. Если контакта нет, то мы готовы выехать на место, либо принять у себя, и оформить документально создание профсоюзной организации. Только потом мы начинаем работать. У нас есть члены профсоюза, и мы обязаны работать только с членами профсоюза. Это вопрос уважения», - подытожил Игорь Иванов.