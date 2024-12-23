Общество

«Единая Россия» передала собранные подарки для детей в медучреждения Пскова

В Пскове завершилась традиционная благотворительная акция «Коробка храбрости», организованная сторонниками и членами партии «Единая Россия». Её цель — поддержать детей, находящихся на лечении в медицинских учреждениях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партия «Единая Россия».

Фото: «Единая Россия»

В рамках акции были собраны игрушки, книги, канцелярские товары и настольные игры, которые затем передали в детские поликлиники на улицах Алтаева, Кузнецкой, Петровской, Шестака, а также в детскую областную клиническую больницу. Медицинский персонал выразил благодарность за подарки, которые помогут детям легче переносить неприятные медицинские процедуры.

«Дети, которые каждый день отважно борются за свое здоровье, стойко переносят все сложности, связанные с лечением, – юные герои. Хочется верить, что наши подарки помогут немного отвлечься, стойко перенести ежедневные процедуры», – отметил секретарь Псковского городского местного отделения «Единой России» Валерий Филимонов.

Он также поблагодарил депутатов Псковской городской Думы, секретарей первичных отделений, членов местного политического совета и рядовых членов партии за активное участие в акции.