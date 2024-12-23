Общество

Полиция Псковского района проведет операцию «Неформал»

С 25 по 27 декабря ОМВД России по Псковскому району проведёт оперативно-профилактическую операцию «Неформал». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Акция направлена на выявление подростковых групп антиобщественной направленности и взрослых людей, вовлекающих несовершеннолетних в преступную и антиобщественную деятельность.

В рамках операции особое внимание будет уделено предупреждению экстремистских и националистических проявлений, переориентации несовершеннолетних в группы деструктивного толка и других правонарушений.

Тех, у кого есть значимая информация по этому направлению деятельности, просят обратиться по телефонам: 676-872, 676-851, 676-902.