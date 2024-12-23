Общество

Первые Губернаторские елки прошли в Великих Луках

В Псковской области прошли первые Губернаторской елки. Показы спектакля «Серебряное копытце» по сказу Павла Бажова состоялись в Великолукском драматическом театре в понедельник, 23 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: Великолукский драматический театр

Ребята смогли почувствовать атмосферу новогоднего праздника. Перед началом спектакля для детей организовали игровую программу «Маскарад». Юных великолучан ждало представление с участием Деда Мороза, Снегурочки, Снеговика и снежинок.

Напомним, Губернаторские елки организуют для ребят из многодетных, малообеспеченных семей, детей-инвалидов, детей из семей участников СВО, воспитанников учреждений социального обслуживания и др.

В Пскове 26 и 27 декабря в Ледовом дворце покажут представление «По щучьему велению». Это шоу сочетает в себе цирковые трюки и магию театрального искусства. Удивительные декорации, такие как гигантское волшебное ведро, печка-самоходка с паровозным гудком и сказочный терем создадут атмосферу настоящей сказки. На ледовой арене покажут захватывающие номера: фигурное катание, акробатические трюки на рейнском колесе и жонглирование.