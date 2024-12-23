Общество

УФНС России по Псковской области в 2025 году рассчитает налоги организаций за 2024 год

УФНС России по Псковской области в I квартале 2025 года проведут массовый расчет транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество организаций (для объектов, налоговая база по которым определяется по кадастровой стоимости) за период 2024 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

По итогам юридическим лицам будут направлены сообщения об исчисленных налогах. Затем эти суммы будут отражены в совокупной обязанности на едином налоговом счете налогоплательщика.

До этого времени юридические лица могут обратиться в налоговые органы по месту своего учета, чтобы сверить сведения о принадлежащих им налогооблагаемых транспортных средствах и объектах недвижимости.

Напомним, что организация ставится и снимается с учета в налоговом органе по месту нахождения принадлежащих ей транспортных средств и объектов недвижимости, включая земельные участки, на основании сведений, которые направляют органы ГИБДД МВД России, Минобороны России, ГИМС МЧС России, Росморречфлота, Росавиации, Росреестра и иных регистрирующих органов.

Кроме того, организация вправе обратиться в налоговый орган для сверки сведений о налогооблагаемом имуществе и получить выписку из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН) об объектах налогообложения, которые ей принадлежали в 2024 году. Кроме того, такую выписку можно получить в «Личном кабинете налогоплательщика юридического лица».

В том случае, если сведения ЕГРН в части характеристик объектов налогообложения или в отношении транспортных средств необходимо актуализировать, то налоговый орган, на основании заявления собственника, направит межведомственный запрос в орган, который отвечает за ведение базовых государственных реестров, кадастров, регистров и т.п., содержащих первичные сведения об объектах недвижимости или транспортных средствах. О результатах сверки и наличии оснований для изменения сведений налогоплательщик будет проинформирован.

Отметим, узнать кадастровую стоимость зданий, земельных участков, а также любых других объектов недвижимости налогоплательщик может на сайте Росреестра.