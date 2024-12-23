Общество

Врач и медсестра оказались самыми дефицитными профессиями в 2024 году в Псковской области

Аналитики российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, проанализировали свыше 11 млн вакансий (в целом по РФ), размещенных в течение 2024 года, и выяснили, каких специалистов не хватало на местном рынке труда особенно сильно. За основу взят hh.индекс, показывающий соотношение активных резюме на одну открытую вакансию, его значение ниже 4 означает дефицит, ниже 3 – острый дефицит.

В Псковской области сразу 41 профессия из 142, классифицируемых платформой hh.ru, по итогам 2024 года относятся к остродефицитным, которые на рынке труда представлены в намного меньшем количестве, чем есть актуальный спрос на них. Преимущественно к числу самых дефицитных относятся профессии, не требующие высокой квалификации (дворники, уборщики), позиции массового спроса (продавцы, операторы колл-центров, повара), так и профессии, имеющие высокую общественную значимость (врачи, фармацевты). Тенденция 2024 года – усугубление дефицита строительных профессий – маляров и монтажников.

Топ-20 самых дефицитных профессий* на рынке труда Псковской области в 2024 году (по значению hh.индекса)

Место в 2024 и разница с 2023 Профессия 2024 2023 Дин., г/г 1 (0) Врач 0,2 0,2 0 2 (0) Главный врач, заведующий отделением 0,4 0,4 0 3 (+12) Медицинская сестра, медицинский брат 0,7 1,4 -0,7 4 (+2) Слесарь, сантехник 0,7 0,9 -0,2 5 (+19) Специалист по взысканию задолженности 0,7 1,8 -1,1 6 (-3) Токарь, фрезеровщик, шлифовщик 0,7 0,4 0,3 7 (0) Повар, пекарь, кондитер 0,8 0,9 -0,1 8 (+11) Товаровед 0,9 1,5 -0,6 9 (+60) Менеджер по компенсациям и льготам 1 6 -5 10 (-6) Оператор call-центра, специалист контактного центра 1 0,7 0,3 11 (+5) Продавец-консультант, продавец-кассир 1 1,4 -0,4 12 (+1) Монтажник 1,1 1,3 -0,2 13 (-2) Сварщик 1,1 1,2 -0,1 14 (-2) Администратор магазина, администратор торгового зала 1,2 1,2 0 15 (-10) Электромонтажник 1,3 0,8 0,5 16 (+10) Автослесарь, автомеханик 1,4 2 -0,6 17 (+3) Машинист 1,5 1,6 -0,1 18 (+9) Швея, портной, закройщик 1,5 2 -0,5 19 (+6) Директор магазина, директор сети магазинов 1,6 1,9 -0,3 20 (-10) Фармацевт-провизор 1,6 1,1 0,5

В распределении позиций среди топ-20 самых дефицитных профессий по итогам 2024 года произошли изменения по сравнению с 2023 годом, при этом тройка самых дефицитных осталась частично неизменной. Так, первое место в уходящем году заняли врачи. Это профессия, в которой число желающих получить работу в 2024 году оказалось ниже, чем открытых вакансий (hh.индекс 0,2, в 2023 – также 0,2). На втором месте – главврачи, индекс по ним сохраняется на том же уровне (0,4 активных резюме на вакансию). На третьем месте впервые оказались медсестры, поднявшись с 15 строчки на 3, за год дефицит сильно увеличился (hh.индекс упал с 1,4 до 0,7).

Ситуация с дефицитом слесарей/сантехников также усугубилась за год, hh.индекс опустился с 0,9 до 0,7, из-за чего они поднялись в рейтинге на 2 позиции, оказавшись на 4 месте. Впервые замыкают пятерку самых дефицитных профессий в Псковской области, поднявшись с 24 места, специалисты по взысканию задолженности: здесь индекс опустился с 1,8 до 0,7 резюме на вакансию.

Товароведы также поднялись в рейтинге дефицитности на 11 позиций и стали более дефицитными (0,9 активных резюме против 1,5 в 2023 году). При этом самые масштабные изменения в распределении самых дефицитных профессий произошли ближе ко второй десятке рейтинга. Менеджеры по льготам и компенсациям неожиданно прибавили сразу 60 позиций (9 место), продавцы-консультанты – +5 позиций (11 место), автослесари/автомеханики – +10 позиций (16 место). Также в 2024 году в рейтинге самых дефицитных профессий впервые появились швеи и директоры магазина, прибавив 9 и 6 пунктов соответственно.