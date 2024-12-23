Врач и медсестра оказались самыми дефицитными профессиями в 2024 году в Псковской области

Аналитики российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, проанализировали свыше 11 млн вакансий (в целом по РФ), размещенных в течение 2024 года, и выяснили, каких специалистов не хватало на местном рынке труда особенно сильно. За основу взят hh.индекс, показывающий соотношение активных резюме на одну открытую вакансию, его значение ниже 4 означает дефицит, ниже 3 – острый дефицит.
В Псковской области сразу 41 профессия из 142, классифицируемых платформой hh.ru, по итогам 2024 года относятся к остродефицитным, которые на рынке труда представлены в намного меньшем количестве, чем есть актуальный спрос на них. Преимущественно к числу самых дефицитных относятся профессии, не требующие высокой квалификации (дворники, уборщики), позиции массового спроса (продавцы, операторы колл-центров, повара), так и профессии, имеющие высокую общественную значимость (врачи, фармацевты). Тенденция 2024 года – усугубление дефицита строительных профессий – маляров и монтажников.
Топ-20 самых дефицитных профессий* на рынке труда Псковской области в 2024 году (по значению hh.индекса)
|
Место в 2024
и разница с 2023
|
Профессия
|
2024
|
2023
|
Дин., г/г
|
1 (0)
|
Врач
|
0,2
|
0,2
|
0
|
2 (0)
|
Главный врач, заведующий отделением
|
0,4
|
0,4
|
0
|
3 (+12)
|
Медицинская сестра, медицинский брат
|
0,7
|
1,4
|
-0,7
|
4 (+2)
|
Слесарь, сантехник
|
0,7
|
0,9
|
-0,2
|
5 (+19)
|
Специалист по взысканию задолженности
|
0,7
|
1,8
|
-1,1
|
6 (-3)
|
Токарь, фрезеровщик, шлифовщик
|
0,7
|
0,4
|
0,3
|
7 (0)
|
Повар, пекарь, кондитер
|
0,8
|
0,9
|
-0,1
|
8 (+11)
|
Товаровед
|
0,9
|
1,5
|
-0,6
|
9 (+60)
|
Менеджер по компенсациям и льготам
|
1
|
6
|
-5
|
10 (-6)
|
Оператор call-центра, специалист контактного центра
|
1
|
0,7
|
0,3
|
11 (+5)
|
Продавец-консультант, продавец-кассир
|
1
|
1,4
|
-0,4
|
12 (+1)
|
Монтажник
|
1,1
|
1,3
|
-0,2
|
13 (-2)
|
Сварщик
|
1,1
|
1,2
|
-0,1
|
14 (-2)
|
Администратор магазина, администратор торгового зала
|
1,2
|
1,2
|
0
|
15 (-10)
|
Электромонтажник
|
1,3
|
0,8
|
0,5
|
16 (+10)
|
Автослесарь, автомеханик
|
1,4
|
2
|
-0,6
|
17 (+3)
|
Машинист
|
1,5
|
1,6
|
-0,1
|
18 (+9)
|
Швея, портной, закройщик
|
1,5
|
2
|
-0,5
|
19 (+6)
|
Директор магазина, директор сети магазинов
|
1,6
|
1,9
|
-0,3
|
20 (-10)
|
Фармацевт-провизор
|
1,6
|
1,1
|
0,5
В распределении позиций среди топ-20 самых дефицитных профессий по итогам 2024 года произошли изменения по сравнению с 2023 годом, при этом тройка самых дефицитных осталась частично неизменной. Так, первое место в уходящем году заняли врачи. Это профессия, в которой число желающих получить работу в 2024 году оказалось ниже, чем открытых вакансий (hh.индекс 0,2, в 2023 – также 0,2). На втором месте – главврачи, индекс по ним сохраняется на том же уровне (0,4 активных резюме на вакансию). На третьем месте впервые оказались медсестры, поднявшись с 15 строчки на 3, за год дефицит сильно увеличился (hh.индекс упал с 1,4 до 0,7).
Ситуация с дефицитом слесарей/сантехников также усугубилась за год, hh.индекс опустился с 0,9 до 0,7, из-за чего они поднялись в рейтинге на 2 позиции, оказавшись на 4 месте. Впервые замыкают пятерку самых дефицитных профессий в Псковской области, поднявшись с 24 места, специалисты по взысканию задолженности: здесь индекс опустился с 1,8 до 0,7 резюме на вакансию.
Товароведы также поднялись в рейтинге дефицитности на 11 позиций и стали более дефицитными (0,9 активных резюме против 1,5 в 2023 году). При этом самые масштабные изменения в распределении самых дефицитных профессий произошли ближе ко второй десятке рейтинга. Менеджеры по льготам и компенсациям неожиданно прибавили сразу 60 позиций (9 место), продавцы-консультанты – +5 позиций (11 место), автослесари/автомеханики – +10 позиций (16 место). Также в 2024 году в рейтинге самых дефицитных профессий впервые появились швеи и директоры магазина, прибавив 9 и 6 пунктов соответственно.