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Общество

Врач и медсестра оказались самыми дефицитными профессиями в 2024 году в Псковской области

24.12.2024 09:56|ПсковКомментариев: 0

Аналитики российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, проанализировали свыше 11 млн вакансий (в целом по РФ), размещенных в течение 2024 года, и выяснили, каких специалистов не хватало на местном рынке труда особенно сильно. За основу взят hh.индекс, показывающий соотношение активных резюме на одну открытую вакансию, его значение ниже 4 означает дефицит, ниже 3 – острый дефицит.

В Псковской области сразу 41 профессия из 142, классифицируемых платформой hh.ru, по итогам 2024 года относятся к остродефицитным, которые на рынке труда представлены в намного меньшем количестве, чем есть актуальный спрос на них. Преимущественно к числу самых дефицитных относятся профессии, не требующие высокой квалификации (дворники, уборщики), позиции массового спроса (продавцы, операторы колл-центров, повара), так и профессии, имеющие высокую общественную значимость (врачи, фармацевты). Тенденция 2024 года – усугубление дефицита строительных профессий – маляров и монтажников.

Топ-20 самых дефицитных профессий* на рынке труда Псковской области в 2024 году (по значению hh.индекса)

Место в 2024

и разница с 2023

Профессия

2024

2023

Дин., г/г

1 (0)

Врач

0,2

0,2

0

2 (0)

Главный врач, заведующий отделением

0,4

0,4

0

3 (+12)

Медицинская сестра, медицинский брат

0,7

1,4

-0,7

4 (+2)

Слесарь, сантехник

0,7

0,9

-0,2

5 (+19)

Специалист по взысканию задолженности

0,7

1,8

-1,1

6 (-3)

Токарь, фрезеровщик, шлифовщик

0,7

0,4

0,3

7 (0)

Повар, пекарь, кондитер

0,8

0,9

-0,1

8 (+11)

Товаровед

0,9

1,5

-0,6

9 (+60)

Менеджер по компенсациям и льготам

1

6

-5

10 (-6)

Оператор call-центра, специалист контактного центра

1

0,7

0,3

11 (+5)

Продавец-консультант, продавец-кассир

1

1,4

-0,4

12 (+1)

Монтажник

1,1

1,3

-0,2

13 (-2)

Сварщик

1,1

1,2

-0,1

14 (-2)

Администратор магазина, администратор торгового зала

1,2

1,2

0

15 (-10)

Электромонтажник

1,3

0,8

0,5

16 (+10)

Автослесарь, автомеханик

1,4

2

-0,6

17 (+3)

Машинист

1,5

1,6

-0,1

18 (+9)

Швея, портной, закройщик

1,5

2

-0,5

19 (+6)

Директор магазина, директор сети магазинов

1,6

1,9

-0,3

20 (-10)

Фармацевт-провизор

1,6

1,1

0,5

 

В распределении позиций среди топ-20 самых дефицитных профессий по итогам 2024 года произошли изменения по сравнению с 2023 годом, при этом тройка самых дефицитных осталась частично неизменной. Так, первое место в уходящем году заняли врачи. Это профессия, в которой число желающих получить работу в 2024 году оказалось ниже, чем открытых вакансий (hh.индекс 0,2, в 2023 – также 0,2). На втором месте – главврачи, индекс по ним сохраняется на том же уровне (0,4 активных резюме на вакансию). На третьем месте впервые оказались медсестры, поднявшись с 15 строчки на 3, за год дефицит сильно увеличился (hh.индекс упал с 1,4 до 0,7).

Ситуация с дефицитом слесарей/сантехников также усугубилась за год, hh.индекс опустился с 0,9 до 0,7, из-за чего они поднялись в рейтинге на 2 позиции, оказавшись на 4 месте. Впервые замыкают пятерку самых дефицитных профессий в Псковской области, поднявшись с 24 места, специалисты по взысканию задолженности: здесь индекс опустился с 1,8 до 0,7 резюме на вакансию.

Товароведы также поднялись в рейтинге дефицитности на 11 позиций и стали более дефицитными (0,9 активных резюме против 1,5 в 2023 году). При этом самые масштабные изменения в распределении самых дефицитных профессий произошли ближе ко второй десятке рейтинга. Менеджеры по льготам и компенсациям неожиданно прибавили сразу 60 позиций (9 место), продавцы-консультанты – +5 позиций (11 место), автослесари/автомеханики – +10 позиций (16 место). Также в 2024 году в рейтинге самых дефицитных профессий впервые появились швеи и директоры магазина, прибавив 9 и 6 пунктов соответственно.

Источник: Псковская Лента Новостей
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