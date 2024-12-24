Общество

20% псковичей получают спиртное в подарок на Новый год – опрос

Каждому пятому псковичу обычно дарят алкоголь на Новый год. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

20% псковичей рассказали, что обычно получают в подарок на Новый год алкоголь: 12% такой подарок нравится, а 8% — не в восторге.

Мужчинам чаще, чем женщинам, дарят алкоголь (24% против 16%), и большинству представителей сильного пола это нравится. Чем старше псковичи, тем чаще им дарят спиртные напитки: обычно алкоголь на Новый год получает каждый четвертый в возрасте от 45 лет, 16% из тех, кому от 35 до 45 лет, и лишь 12% из тех, кто моложе.

Каждый девятый пскович, не употребляющий алкоголь, признался, что привык получать спиртные напитки в качестве новогоднего подарка — в большинстве случаев подобная невнимательность дарящего к жизненным принципам одариваемого раздражает, но есть среди непьющих и те, кого алкогольный подарок устраивает («Обычно передариваю нужным людям»).

В этот Новый год 9% экономически активных псковичей планируют дарить алкогольные напитки. Чаще это те, кто сам их употребляет (14%): «Когда иду в гости к друзьям, беру в подарок бутылочку шампанского или хорошего вина»; «Бутылка шампанского — уместный подарок к столу».