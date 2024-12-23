Общество

Социальные и молодежные проекты в Псковской области получили финансирование на 6 млн рублей

В Псковской области реализуют 23 молодежных и социальных проекта на общую сумму около 6,1 миллиона рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по молодежной политике Псковской области.

Фото: комитет по молодежной политике Псковской области

По итогам оценки молодежных проектов в сфере добровольчества конкурсная комиссия сформировала рейтинг победителей-участников отбора, которыми стали 11 проектов на общую сумму 1 млн рублей.

Весь список победителей можно посмотреть по ссылке.

Также подвели итоги конкурсного отбора социальных проектов. Победителями стали 12 участников.

По итогам оценки заявок сформировался рейтинг победителей-участников отбора:

в номинации «создание инфраструктуры» победили 3 проекта на общую сумму поддержки 2,7 млн рублей;

в номинации «событийное мероприятие» проекты получили поддержку на сумму 2,4 млн рублей.

Ознакомиться со списком победителей можно по ссылке.