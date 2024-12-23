Социальные и молодежные проекты в Псковской области получили финансирование на 6 млн рублей

В Псковской области реализуют 23 молодежных и социальных проекта на общую сумму около 6,1 миллиона рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по молодежной политике Псковской области.
Фото: комитет по молодежной политике Псковской области
По итогам оценки молодежных проектов в сфере добровольчества конкурсная комиссия сформировала рейтинг победителей-участников отбора, которыми стали 11 проектов на общую сумму 1 млн рублей.
Весь список победителей можно посмотреть по ссылке.
Также подвели итоги конкурсного отбора социальных проектов. Победителями стали 12 участников.
По итогам оценки заявок сформировался рейтинг победителей-участников отбора:
Ознакомиться со списком победителей можно по ссылке.