Общество

Почему женщины влюбляются в заключенных, рассказал психолог

Одна из главных причин, по которой россиянки влюбляются в заключённых, кроется в том, что они часто становятся жертвами стереотипов и мифов о романтике за решёткой. Такое мнение высказала психолог Майя Голубева.

«Многие девушки верят в истории о любви к преступникам, которые они видят в фильмах и сериалах. Это приводит к тому, что они начинают искать романтические отношения с теми, кто находится за решёткой. Также они могут влюбится в осужденного из чувства жалости и сострадания. Как правило, влюблённые видят в нём человека, который нуждается в помощи и поддержке, и готовы сделать всё возможное, чтобы помочь ему. Это чувство может перерасти в любовь, особенно если заключённый проявляет благодарность и уважение к своей возлюбленной», — объясняет эксперт.

По мнению психолога, подобные отношения редко приносят счастье и благополучие. Они часто сопровождаются сложностями и конфликтами, вызванными различиями в социальном положении, образе жизни и взглядах на мир. Более того, такие отношения могут привести к нарушению закона и иметь серьёзные последствия для обеих сторон, пишет RuNews24.ru.

«Важно помнить, что любовь должна быть основана на взаимном уважении, понимании и поддержке, а также на равенстве партнёров. Но этот баланс тяжело сохранять, когда вторая половина находится в местах, не столь отдаленных», - рассуждает Голубева.

Психолог посоветовала не торопиться и свои эмоции фильтровать временем. Ведь только тогда любая женщина поймет, настоящая ли любовь к заключенному или все же чувства вызваны другими причинами.