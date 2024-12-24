Почему женщины влюбляются в заключенных, рассказал психолог

Одна из главных причин, по которой россиянки влюбляются в заключённых, кроется в том, что они часто становятся жертвами стереотипов и мифов о романтике за решёткой. Такое мнение высказала психолог Майя Голубева.
По мнению психолога, подобные отношения редко приносят счастье и благополучие. Они часто сопровождаются сложностями и конфликтами, вызванными различиями в социальном положении, образе жизни и взглядах на мир. Более того, такие отношения могут привести к нарушению закона и иметь серьёзные последствия для обеих сторон, пишет RuNews24.ru.
«Важно помнить, что любовь должна быть основана на взаимном уважении, понимании и поддержке, а также на равенстве партнёров. Но этот баланс тяжело сохранять, когда вторая половина находится в местах, не столь отдаленных», - рассуждает Голубева.
Психолог посоветовала не торопиться и свои эмоции фильтровать временем. Ведь только тогда любая женщина поймет, настоящая ли любовь к заключенному или все же чувства вызваны другими причинами.