Общество

Псков в ожидании 2025-го. ФОТОРЕПОРТАЖ

Псков подготовился к встрече 2025-го. И совсем не важно, есть ли морозные узоры на окнах, иней на деревьях, построены или нет снежные крепости, застыл ли лёд на катке: город сверкает, переливается огнями иллюминаций и выглядит волшебно, нарядно и торжественно.

Праздничные ели, мерцающие светодиодные сосульки, огни гирлянд на улицах, в витринах, световые инсталляции, «Сказочный лес» в парке Строителей создают предновогоднюю атмосферу и поднимают настроение.

Псков в преддверии нового 2025 года — в фоторепортаже Анны Тягуновой.