Общество

Свыше 3,8 тысячи случаев заболевания ОРВИ выявили за неделю в Псковской области

С 16 по 22 декабря выявили 3 838 случаев ОРВИ в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

Доля детей до 14 лет среди заболевших – 55,2%. В городе Пскове зарегистрировали 1614 случаев ОРВИ, или 42,1% от общего количества по региону.

В структуре циркулирующих вирусов преобладают респираторные вирусы негриппозной этиологии. Случаев гриппа не зарегистрировано.

От гриппа всего в Псковской области привились 275 642 человека, что составило 47,43% охвата населения.