Общество

Псковские курсанты узнали об истоках семейных традиций празднования Нового года в России

Цикл лекций, посвященных Году семьи, завершился встречей курсантов с заведующей отделом абонемента областной научной библиотеки Светланой Галактионовой, которая рассказала обучающимся Псковского филиала Университета ФСИН России об истории празднования Нового года и Рождества, главных атрибутах этих праздников и семейных традициях известных государственных деятелей и писателей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

В ходе лекции курсанты узнали, что на Руси праздновали «Мартовский новый год» до тех пор, пока Петр I не повелел новый 1700-й год от Рождества Христова праздновать с 1 января. Традиция обмениваться подарками на Новый год появилась при Екатерине II, а устанавливать рождественскую елку – при императрице Александре Федоровне. Сначала елку украшали сладостями, а в конце XIX века стали украшать ее стеклянными игрушками. Мастерить новогодние украшения своими руками – добрая традиция, которая была заведена в семье писателя Льва Толстого.

«Есть праздники, которые имеют свой запах. На Пасху, Троицу и на Рождество в воздухе пахнет чем-то особенным. Даже неверующие любят эти праздники»,– процитировала Светлана Галактионова слова писателя Антона Чехова и привела примеры произведений русских авторов, повествующих о любимых праздниках: «Мальчик у Христа на елке» Федора Достоевского, «Святочные рассказы» Николая Лескова, «Рождество» Ивана Шмелева, неоконченная поэма «Дом над Великой» Саши Черного, «Новогодний праздник отца и маленькой дочери» Александра Грина, «Елка» Михаила Зощенко, «12 месяцев» Самуила Маршака и другие выдающиеся произведения известных писателей.

Организатором мероприятия выступили женсовет образовательной организации и Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова.