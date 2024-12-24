Общество

Россельхознадзор не пропустил 2,5 тонны корма для животных в Псковскую область

В Псковской области управление Россельхознадзора при ввозе 2,5 тонны кормов для домашних животных на территорию ЕАЭС выявило нарушение ветеринарно-санитарных требований. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

На российско-белорусской границе Российской Федерации в Псковской области государственные инспекторы управления Россельхознадзора провели ветеринарный контроль 2,5 тонны корма для животных, следующих из Республики Беларусь.

В ходе документарной проверки специалисты установили, что на перевозимую партию подконтрольного груза отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие его безопасность и происхождение.

Перемещение 2,5 тонны кормов для домашних питомцев по таможенной территории ЕАЭС запретили и оформили акт о возврате груза. Товар вернули в Республику Беларусь.