Общество

Михаил Ведерников наградил лучших медиков Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил победителей ежегодной премии «Лучший медицинский работник Псковской области». За особые заслуги в сфере здравоохранения, самоотверженный и добросовестный труд глава региона вручил 10-ти медикам дипломы и сертификаты на сумму 150 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

«Несмотря на серьезную нагрузку вы находите возможность участвовать в конкурсах, повышать свое профессиональное мастерство. В этом году за победу в конкурсе боролись 65 участников», — выступил глава региона и пожелал специалистам профессиональных успехов.

Заведующий нейрохирургическим отделением, врач-нейрохирург филиала «Великолукский» Псковской областной клинической больницы Артем Сергеев, выступая с ответным словом, поздравил коллег с признанием заслуг и поблагодарил за организацию мероприятия.

«В конкурсе могут принять участие специалисты из разных уголков области. Внимание с вашей стороны важно и ценно для нас. Мы стараемся оказать максимально качественную медицинскую помощь, смотрим в будущее с оптимизмом», — добавил врач.

В ходе церемонии почетным знаком «За заслуги перед Псковской областью» глава региона отметил директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Валентина Альбова. Почетную грамоту губернатора получил коллектив Кожно-венерологического диспансера Псковской области и начальник Псковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы Сергей Литус.

Также Михаил Ведерников вручил главному врачу Детской областной клинической больницы Евгению Васильеву диплом победителя второй степени в номинации «Лучший врач медицинской реабилитации» Всероссийского конкурса врачей. В этом году от региона в конкурсе участвовало 16 врачей и 29 средних медицинских работников.