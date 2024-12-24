Общество

Псковская таможня работает в штатном режиме в условиях увеличенного потока желающих пересечь границу

Псковская таможня работает в штатном режиме несмотря на увеличение потока физических лиц из Эстонии в Российскую Федерацию в преддверии новогодних и рождественских праздников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

По имеющейся информации, со стороны Эстонии по направлению въезда в РФ в течение последних дней образуются очереди из граждан, желающих пересечь границу.

На скопление физических лиц на эстонской стороне влияет усиленный, длительный контроль эстонскими контрольными органами граждан и перемещаемого ими багажа. Кроме того, на значительное увеличение желающих пересечь границу через пункты пропуска в Псковской области повлиял факт изменения режима работы эстонского пункта пропуска «Нарва-1» (сопредельный со стороны России –МАПП Ивангород в Ленинградской области) с круглосуточного на сокращенный режим работы (ежедневно с 7.00 до 23.00 по местному времени).

В настоящее время псковскими таможенниками оформляются легковые, грузовые транспортные средства, автобусы, а также физические лица, следующие через границу пешим порядком, по мере их пропуска эстонской стороной и прохождения паспортного контроля.

Сотрудники таможни на МАПП Шумилкино оформлено 23 декабря 463 гражданина, за предыдущие сутки – 783 физических лица, на МАПП Куничина Гора 23 декабря оформлено 658 граждан, 22 декабря – 899 физических лиц на въезд в Российскую Федерацию.