Общество

Директор «Михайловского» стал героем года по версии газеты «Петербургский дневник»

Одним из героев уходящего 2024 года по версии газеты «Петербургский дневник» стал директор Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич. В информационной службе музея, сообщившей об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей, отметили, что в список, опубликованный в номере от 23 декабря, вошли одна многодетная семья и 14 персон, среди которых, к примеру, председатель общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова, чемпионка мира нынешнего года по быстрым шахматам 16 летняя Людмила Смирнова, руководитель «Технопарка Санкт-Петербурга» Олег Якимов, другие. При этом Георгий Василевич — единственный из героев газеты, являющейся изданием правительства Санкт-Петербурга, кто не живёт в северной столице.

В этом же номере газета публикует интервью Георгия Василевича, озаглавленное «заповедник побил все рекорды». Отвечая на вопрос о количестве гостей, принятых музеем в завершающемся году, Георгий Василевич констатирует: «С учётом того, что часть людей просто приходит погулять (наша территория не перекрывается), 810 тысяч человек пришли по билетам плюс 90—100 тысяч гуляющих. Мы вернулись к лучшим показателям советского времени, причем более половины — это не организованные группы, а семьи. Примерно треть — дети школьного возраста. И каждый пятый — представитель тех социальных групп, которые идут бесплатно. Но это ещё не полные итоги года».

«Что особенно отрадно, — отмечает директор «Михайловского». — примерно половина — это так называемые возвратные посетители, что для нас очень важно. Другая половина — это те, кто открывает для себя заповедник заново. И география — это вся наша страна». Кроме того, Георгий Василевич рассказал корреспонденту «Петербургского дневника» о том, над какими проектами музей работает в настоящее время, ответил на вопросы о пушкинском новогодье, о перспективах восстановления железнодорожной станции «Тригорская».

Напомним, что директор Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» также вошёл в топ-сто самых влиятельных людей в Псковской области — проекта Псковской Ленты Новостей.