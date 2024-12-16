Политика

100 самых влиятельных псковичей. Рейтинг ПЛН-2024

Внимание, внимание! Момент, которого так долго ждал псковский политический класс, наступил. Все последние недели чиновники, депутаты, общественники, бизнесмены, наши коллеги-журналисты и постоянные читатели интересовались: когда же, наконец, на ПЛН выйдет долгожданный рейтинг 100 самых влиятельных персон Псковской области? И вот этот час пробил.

Позади остались два с половиной месяца напряженной работы: приема предложений от читателей, консультаций с экспертами, рассылки и заполнения анкет, голосования в формате ДЭГ, подсчетов, систематизации данных и т. д. Сегодня мы уже в 7-й раз подводим итоги ежегодного проекта, призванного сделать нашу политику более открытой, публичной и понятной людям. Прежде чем представить свежую версию рейтинга, по традиции отметим ряд особенностей, изменений и закономерностей, выявленных по результатам исследования.

Рекордная ротация

Впервые с 2018-го, когда мы начали реализовывать проект «100 самых влиятельных псковичей», уровень ротации за год составил ни много ни мало 20 процентов. Иными словами список покинули 20 человек, и столько же новичков в него вошли. Разумеется, ротационные процессы происходили и прежде (на уровне 12-16% в год), и за шесть лет список изменился более чем наполовину, но вот чтобы одномоментно поменялась пятая часть - такого еще не было.

В список самых влиятельных персон в 2024-м вошли: генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Антон Дымов, председатель Общественной палаты Псковской области, и.о. директора Псковского политехнического колледжа Александр Седунов, митрополит Псковский и Порховский Матфей, председатель арбитражного суда Псковской области Любовь Алексеева, врачи Евгений Панферов и Евгений Васильев, глава облпотребсоюза Николай Тесля, руководитель филиала фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Надежда Васильева, уполномоченный по работе с соотечественниками и вопросам миграции Елена Полонская, руководитель областного управления Госавтоинспекции Владимир Папорт, секретарь регионального отделения партии «Новые люди» Игорь Романов, главы муниципальных образований - Иван Мешков (Гдовский район) и Иван Белугин (Локнянский муниципальный округ), сотрудники областного правительства - начальник управления по МСУ и территориальному развитию Елена Тимашова, руководитель управления цифрового развития и связи Виталий Рахманов, глава комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев и врио председателя комитета по молодежной политике Дмитрий Яковлев, а также бизнесмены Александр Колпаков, Борис Каракаев и Александр Терентьев,.

Среди покинувших сотню: бывший митрополит Псковский и Порховский Арсений, бизнесмен Дмитрий Матвеев, детский омбудсмен Наталия Соколова, педагог и общественный деятель Андрей Царев, экс-председатель арбитражного суда Псковской области Федор Тимаев, актриса Юлия Пересильд, руководитель регионального исполкома «Единой России» Максим Адамчук, бывший начальник областного управления по строительству и ЖКХ Сергей Грахов, депутаты областного Собрания Владимир Кузь, Анастасия Повторейко и Дмитрий Михайлов. Компанию им составили экс-директор завода «Титан-Полимер» Кирилл Неретин, экс-председатель Общественной палаты региона Наталья Горбачева, зампредседателя Псковской гордумы Михаил Иванов и депутат Галина Неваленная, директор швейной фабрики «Славянка» Елена Косенкова, бард и общественный деятель Николай Рассадин, бывший замруководителя ЦИК «Единой России», экс-заместитель псковского губернатора Максим Жаворонков, а также действующие сотрудники областного правительства - председатель комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева и глава комитета по сельскому хозяйству Николай Романов.

Серьезные перемещения произошли и внутри списка. Из 80 персон, чьи имена присутствовали в прошлогодней версии рейтинга, 68 оказались на других местах. 36 из них переместились вверх, у 32 зафиксирован нисходящий тренд. Прошлогодние позиции сохранили только 12 человек.

Одно из объяснений рекордной ротации видим в том, что 2024-й был годом президентских выборов, а, как учит история, это всегда время перемен - пусть и не кардинальных, но оказывающих серьезное влияние на всё вокруг. Этот год не стал исключением: в мае в очередной раз вступил в должность президент Владимир Путин, а уже в начале июня своим указом он отправил руководить Республикой Алтай Андрея Турчака, сенатора от Псковской области и большого партийного руководителя. Как следствие, закончилась 17-летняя глава новейшей истории «Турчак в Пскове» - и произошло изменение в верхней части нашего рейтинга: неизменно занимавший вторую строчку рейтинга экс-губернатор покинул верхнюю часть (в связи с чем позиции многих ориентированных на экс-губернатора персон ухудшились).

Необходимо напомнить, что Андрей Турчак входил в так называемый «псковский триумвират», другими его участниками были губернатор Михаил Ведерников и экс-митрополит Псковский и Порховский Тихон. Последний в конце прошлого года получил новое назначение в Крым.

Таким образом, Псковская область лишилась в лице Андрея Турчака и митрополита Тихона своих главных «лоббистов» на федеральном уровне, а топовая часть нашего рейтинга - двух постоянных участников. Как следствие, в верхней части списка произошла подвижка (при этом отмечаем и то, что Тихон, после которого в регионе служит уже второй митрополит, тем не менее сохраняет достаточно высокое влияние и занимает 25-ю позицию в рейтинге).

Отметим также, что покинул топовую часть списка и вернувшийся сразу после президентских выборов в Петербург вице-губернатор Псковской области Александр Серавин, ранее контролировавший общественно-политические процессы в регионе и занимавший в прошлогоднем рейтинге высокое 4-е место. Как заявил Михаил Ведерников в интервью «ПЛН FM», «Александр Серавин нас не бросил, он раз в две недели приезжает в качестве консультанта в регион», однако, как убеждены привлеченные нами эксперты, степень его влияния в регионе значительно ослабла, чем и объясняется перемещение на 35-ю позицию.

Изменения в группе лидеров

Самые значительные за все годы реализации проекта изменения произошли в группе лидеров, в частности обновился состав ТОП-3.

Рейтинг-100 традиционно возглавляет губернатор Михаил Ведерников, роль которого в регионе, и ранее очень значимая, после отъезда двух других участников «псковского триумвирата» выросла многократно. По итогам 2024-го уровень его влиятельности стал выше, о чем свидетельствует и более высокий средний балл лидера рейтинга (4,89).

Впервые на вторую строчку списка в 2024 году поднялся председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, ранее занимавший 3-5 места.

Многие отмечают, что в год 30-летия регионального парламента влияние спикера достигло максимума. Эксперты объясняют это, помимо прочего, его особыми, доверительными отношениями с губернатором.

Председатель Собрания выстроил конструктивную коммуникацию с главой области. Александр Алексеевич - пожалуй, самый влиятельный председатель законодательного собрания Псковской области - именно через него глава региона выстраивает отношения с депутатским корпусом. Если при прежних губернаторах диалог велся с «ареопагом» - группой лидеров в областном Собрании, то теперь это формат взаимоотношений двух руководителей органов государственной власти.

Третье место по итогам 2024 года занимает депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский. Ему удалось сохранить лидерство в партийной организации, хотя некоторые наблюдатели ожидали, что после ухода Андрея Турчака с поста секретаря Генсовета «Единой России» в псковском отделении могут произойти изменения. Однако Александр Козловский укрепил позиции и переместился в рейтинге на более высокое место.

Четвертым в списке самых влиятельных персон региона стал начальник Управления ФСБ России по Псковской области Виктор Швырев, что представляется закономерным в условиях усугубляющегося конфликта России и коллективного Запада и всё возрастающего значения вопросов государственной безопасности.

Говоря о группе лидеров, также отмечаем восходящий тренд главы Пскова Бориса Елкина (переместился с 6 на 5 место) и председателя областного суда Олега Лазарева (совершил скачок с 17 на 7 место).

Продолжил восхождение в рейтинге и председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов (он переместился с 9-й на 8-ю позицию): если в 2023-м облизбирком под его руководством успешно провел губернаторскую кампанию, то в этом году проходили важнейшая кампания всего электорального цикла - президентская - и муниципальные выборы. С задачами глава избирательной кампании справился на «отлично».

С 13-го на 9-е место поднялся депутат Государственной Думы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Александр Борисов. В 2024 году он значительно увеличил степень информационного присутствия в регионе, активно работал в том числе по линии Российского военно-исторического общества, региональное отделение которого возглавляет.

В ТОП-10 этого года впервые сразу восемь участников продемонстрировали рост, двое сохранили прошлогодние позиции, и никого из лидеров не затронул нисходящий тренд. Для сравнения: обычно динамика в этой части разноплановая, а в 2020-м всё было с точностью до наоборот - тогда восемь персон оказались на своих прошлогодних позициях, и только двое переместились по списку.

«Звездный час» в 2024-м пробил для экс-управляющей областным отделением Социального фонда России Натальи Мельниковой. Начинать год в статусе депутата гордумы, а затем транзитом через областное Собрание оказаться в кресле сенатора - это, конечно, фантастический поворот в карьере. Как следствие, взлет с 68-го на 42 место в рейтинге.

Чиновники - вверх, депутаты - вниз

Результаты проведенного исследования показывают, что, как и прежде, эксперты считают наиболее влиятельными представителей органов исполнительной власти. Говоря о «государевых людях», особо отметим сотрудников правительства Псковской области. Их в сотне самых влиятельных полтора десятка (это все вице-губернаторы и руководители структурных подразделений правительства), большинство из них занимают позиции в первой половине списка. Особо отметим стабильность первого заместителя губернатора Веры Емельяновой, сохраняющей за собой 10-ю строчку, а также заметно прогрессирующих главу аппарата областного правительства Андрея Вьюнова и вице-губернатора Ольгу Тимофееву, постоянно присутствующую в информационной повестке.

Последнюю в этом году неоднократно отмечал губернатор Михаил Ведерников, давал ее работе в прежней должности главы комитета по культуре положительную оценку, закономерно, что она получила новый высокий пост - соответственно, фишки тут идут вверх. Улучшили свои прежние позиции и другие сотрудники правительства, в том числе заместитель губернатора по экономическим вопросам Нинель Салагаева (поднялась с 27-го на 22-е место) и руководитель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов (переместился с 61 на 53 позицию), в этом году избавившийся от приставки «и.о.» в своей должности. Из-за пределов сотни сразу в середину «турнирной таблицы» ворвались начальник управления по МСУ Елена Тимашова (причину взлета на 49-е место видим в успешной реализации муниципальной реформы) и глава управления цифрового развития и связи Виталий Рахманов, чье 52-е место объясняем активной работой по внедрению «цифры».

В целом обращает на себя внимание тот факт, что практически все сотрудники правительства поднялись в рейтинге или, как минимум, сохранили свои позиции. В то время как представители другой ветви власти - законодательной - в большинстве своем ухудшили показатели.

За исключением спикера регионального парламента и нескольких его коллег, почти все остальные депутаты областного Собрания - члены символического клуба самых влиятельных (Александр Братчиков, Юрий Сорокин, Армен Мнацаканян, Игорь Дитрих, Алексей Севастьянов, Виктор Остренко и другие) - переместились на более низкие места, а трое в 2024 году вовсе выбыли из списка ста самых влиятельных персон. При этом никто из их коллег, ранее не входивших в сотню, в нее не поднялся. Таким образом, представительство региональных парламентариев в списке заметно сократилось.

Рост влияния силовиков и руководителей федеральных ведомств

Как свидетельствуют результаты проведенного нами исследования, в 2024-м продолжился тренд последних лет на рост влияния руководителей силовых структур и федеральных ведомств.

Помимо главы регионального управления Федеральной службы безопасности Виктора Швырева, улучшили позиции и другие силовики, в том числе начальник Управления МВД России по Псковской области Алексей Овсянников (с 12-го на 6-е место) и прокурор Псковской области Андрей Мошков (с прошлогодней 20-й строчки поднялся на 15-ю). Едва ли не единственный пример потери позиций - руководитель следственного управления СК РФ по региону Петр Крупеня, переместившийся с 23-го на 26 место.

Как отмечали многие опрошенные нами эксперты, силовики и представители федеральных ведомств входят в список и показывают рост в соответствии с общим федеральным трендом, а не благодаря каким-то своим действиям. К сожалению, в большинстве своем они по-прежнему остаются непубличными и закрытыми.

Одно из немногих положительных исключений в этом отношении - информационная открытость главного федерального инспектора по Псковской области Александра Хлопкова. Участие сотрудника аппарата полномочного представителя президента России в СЗФО в публичных общественных мероприятиях и выступления в ведущих региональных СМИ, в том числе регулярные интервью в эфире радио «ПЛН FM», способствовали заметному улучшению позиций ГФИ в рейтинге. 2024 год Александр Хлопков завершил на 20-м месте в списке наиболее влиятельных персон региона.

«Старая гвардия» теряет позиции

Постепенно ослабевает влияние представителей прежних региональной и муниципальной элит. В этой связи мы вновь отмечаем сход с общественно-политической сцены тех, кто пришел еще в 1990-е или начале нулевых (они многие годы занимали ключевые посты в органах государственной исполнительной и законодательной власти Псковской области).

Многие представители этой категории (экс-депутат Госдумы, бывший первый секретарь Псковского обкома КПРФ Владимир Никитин, бывший первый заместитель губернатора и вице-спикер областного Собрания Анатолий Копосов, экс-председатель регионального парламента Борис Полозов, экс-глава Пскова и депутат областного Собрания, бизнесмен Ян Лузин, бывший глава города Пскова Иван Цецерский и другие) за последние годы выбыли из списка ста самых влиятельных.

А те, что остаются в списке (бизнесмен, бывший депутат областного Собрания Игорь Савицкий, президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов, депутат областного Собрания Виктор Антонов, экс-губернатор Псковской области Михаил Кузнецов, заместитель главы города Великие Луки Сергей Гусев и ряд других), постепенно теряют позиции.

Символом этой группы является Михаил Гавунас, который когда-то был самым влиятельным политиком Псковской области, а ныне занимает в списке 98-е место.

Нисходящий тренд оппозиции

Лидеры оппозиции, и ранее не обладавшие высоким влиянием, по итогам 2024 года в большинстве случаев опустились в списке либо вовсе выбыли из него, отчего эта категория становится еще более малочисленной. Сейчас оппозиционеров в сотне уже можно пересчитать по пальцам. При этом почти все, в том числе депутаты областного Собрания, ухудшили за год свои позиции.

Так, в условиях непрекращающегося конфликта в областном отделении КПРФ первый секретарь обкома Петр Алексеенко переместился с 41-й на 46-ю позицию. Значительно сокративший свою публичную активность и фактически выпавший из медийной повестки руководитель реготделения «Справедливой России - За правду» Олег Брячак скатился с 52-го на 58-е место. Руководитель псковского «Яблока» Артур Гайдук опустился с 88-й на 93-ю строчку. Еще один яблочник в списке - заместитель председателя партии Лев Шлосберг* после того, как получил статус иностранного агента, был вынужден (в силу налагаемых на него ограничений) резко сократить степень своего присутствия в региональной политической жизни. Он больше сосредоточен на федеральной политике и темах, не связанных с Псковской областью. По оценкам опрошенных нами экспертов, влияние яблочника на процессы в регионе становится меньше год от года, чем и объясняется нисходящий тренд - по итогам 2024-го Лев Шлосберг* занял 88-е место (год назад был 77-м).

В качестве исключений из общего ряда отмечу регионального координатора ЛДПР Антона Минакова, сумевшего сохранить свои позиции (43-е место), депутата областного Собрания от «Новых людей» Андрея Маковского (поднялся на пару позиций, с 89-й на 87). Ставший в 2024 году секретарем регионального отделения «Новых людей» Игорь Романов впервые вошел в сотню наиболее влиятельных персон региона и занял 99-е место.

Муниципальные главы в эпоху перемен

В 2024 году в Псковской области продолжилась муниципальная реформа, в ходе которой районы преобразовываются в округа, и меняется модель местного самоуправления. Органы МСУ уже окончательно становятся элементом вертикали власти, а не избираемые населением, но назначаемые по результатам конкурса главы - частью единой системы.

На смену главам - публичным - политикам, персонально шедшим на выборы, приходят, по сути, наемные менеджеры. И пусть даже в большинстве муниципалитетов это те же самые люди, но их роль изменилась.

Нынешнее значение муниципальных глав не идет ни в какое сравнение с тем, какое было у их предшественников - «хозяев» городов и районов в 1990-е и начале нулевых. Так или иначе, в списке ста самых влиятельных местных руководителей вроде бы немало, однако большинство из них находятся в нижней части списка, что свидетельствует об относительно невысоком уровне влиятельности.

Исключений здесь несколько. Прежде всего, это глава Пскова Борис Елкин, вошедший в ТОП-5, а также сохранивший 11-ю строчку глава Великих Лук Николай Козловский и его земляк, глава городской администрации Андрей Беляев, поднявшийся с 39-го на 27-го места.

Экс-первый заместитель главы Пскова Ирина Иванова, несмотря на то, что покинула этот пост и перешла в созданную Корпоративную академию правительства региона, сохранила в рейтинге достаточно высокую позицию.

Бизнес всё тише

Представители псковского бизнеса, как и прежде, присутствуют в списке 100 самых влиятельных, но в их отношении следует отметить следующую тенденцию. Если прежде предприниматели и промышленники занимались еще и общественно-политической деятельностью, многие имели депутатские корочки, возглавляли общественные организации, то теперь таких примеров практически не осталось. Представленные в рейтинге персоны обязаны своим попаданием в сотню либо «весом» компании в той или иной отрасли, либо прежней известностью и репутацией (наглядный пример - известный предприниматель Игорь Савицкий). Так или иначе, большинство из них не первый год теряют позиции, некоторые и вовсе выбывают из списка-100. Однако есть и исключения.

Так, в этом году эксперты включили в сотню известного великолукского промышленника, экс-депутата областного Собрания Бориса Каракаева, который уже много лет был в тени. Возможно, на позицию экспертов повлияла прошлогодняя история с установкой в Великих Луках памятника Иосифу Сталину - напомню, что в центре той истории было несколько персон, в том числе и Борис Каракаев.

По итогам 2024 года в список ста самых влиятельных вернулся псковский предприниматель Александр Колпаков. Вполне вероятно, что на позицию экспертного сообщества здесь повлияло то обстоятельство, что в ходе мусорной реформы бизнесмен вступил в конфликт с властью, следствием этого противостояния многие считают проводящиеся в его отношении проверки. Александр Колпаков сумел сохранить часть «мусорного» бизнеса и фактически пережил противника - регионального оператора «Экопром». Кроме того, он едва ли не единственный представитель местного бизнеса, кто еще решается идти на открытый конфликт с региональным руководством. Какова будет его дальнейшая судьба и сможет ли он удержаться на тех же позициях, увидим уже в следующем году.

Тем временем некогда всесильный и удостаиваемый титула «хозяин области» Михаил Гавунас, ныне являющийся фигурантом резонансного уголовного дела и более десяти лет находящийся за границей, продолжает терять позиции. В рейтинге-2024 он опустился уже на 98-е место. Возможно, на мнение экспертного сообщества помимо прочего повлияла и появившаяся информация о том, что следствие в отношении бизнесмена завершено, и «око государево» требует отправить его в места не столь отдаленные на 10 лет.

В качестве позитивного примера отметим тот факт, что с 69-й на 66-ю позицию переместился управляющий Псковским отделением Сбера Владимир Компаниец. Он ведет активную информационную политику, проявляет активность, благодаря чему, в отличие от других руководителей региональных отделений российских банков, хорошо известен. Безусловно, в плюс управляющему отделением Сбера сработала история с открытием в Пскове мультимедийного фонтана. Кроме того, отмечаем участие банка во внедрении искусственного интеллекта (AI) в государственный сектор. Благодаря технологическим решениям Псковская область стала одним из пионеров в применении AI для оптимизации работы госорганов.

Между тем в список самых влиятельных вернулся руководитель облпотребсоюза Николай Тесля - тут, можно сказать, статус обязывает. В свое время его предшественник на этом посту, ныне покойный Валентин Каленский был одним из ведущих региональных политиков. Так или иначе, Николай Тесля сходу занял 77-е место.

Камбэки-2024

В продолжение темы возвращений, или, иначе говоря, камбэков, отметим еще пару персон.

Во-первых, вновь в список самых влиятельных персон вошел экс-начальник областного управления образования, руководитель Псковского политехнического колледжа Александр Седунов. В 2024 году он вначале стал доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах, а затем возглавил новый состав Общественной палаты Псковской области.

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Временем возвращения стал 2024-й и для экс-главы Пскова Елены Полонской: работавшая в последние годы в статусе советника губернатора она стала уполномоченным по работе с соотечественниками и вопросам миграции.

Сохранение дисбаланса

В последние годы привлекаемые нами эксперты неизменно отмечают явный дисбаланс в сторону власть предержащих и членов «Единой России» по отношению к представителям всех иных сфер и политических объединений, продолжающих терять влияние. По итогам 2024 года видим сохранение этой устойчивой тенденции. Здесь следует напомнить, что так было не всегда. Если сравнивать нынешнюю картину с той, что мы наблюдали, скажем, в конце 1990-х, когда в Псковской области регулярно проводились подобные исследования, то тогда расклад был значительно более «многополярным», список самых влиятельных персон региона выглядел более сбалансированным, в нем в большей степени были представлены и занимали достаточно высокие места представители бизнеса, культуры, местного самоуправления, в том числе депутаты городских дум и районных собраний. Сейчас их в списке относительно немного, и все далеко не на первых местах.

Депутат Псковской гордумы, директор ГТРК «Псков» Наталья Юрченко поднялась с 54-го на 47-е место благодаря активной деятельности в статусе народного избранника. А вот председатель гордумы Александр Гончаренко несколько потерял позиции в рейтинге («переехал» с 48-го на 50 место), возможно, потому, что был не очень заметен.

Фактор информационного присутствия

Как и в прошлые годы, результаты проведенного исследования подтверждают зависимость показателей влиятельности той или иной персоны от степени ее публичной активности. То есть, если региональный политик, государственный или муниципальный управленец, общественный деятель или представитель иной сферы проявляет инициативу, открыт для общения с журналистами, регулярно выступает с комментариями, и о нем регулярно пишут масс-медиа, то уровень его влиятельности, по мнению экспертов, становится значительно выше. Это подтверждают примеры абсолютного большинства персон из верхней части списка наиболее влиятельных фигур Псковской области. Исключение составляют только представители силового блока. Кроме того, вновь фиксируем постоянно возрастающее значение присутствия акторов общественно-политического процесса в интернете, в том числе в популярных социальных сетях и общественно-политических Telegram-каналах.

Рейтинг - 2024

(Под порядковыми номерами указаны позиции в прошлогоднем рейтинге и соответствующее изменение позиции участника рейтинга: стрелка вверх - повышение, стрелка вниз - понижение, знак равно - позиция не изменилась, правая колонка - балл участника).

В качестве пояснения к рейтингу по традиции напомним, что проект «100 самых влиятельных персон Псковской области» реализуется в несколько этапов.

На первом мы собирали предложения от читателей ПЛН по кандидатурам для включения в список самых влиятельных персон.

По результатам данной работы был сформирован расширенный список (лонг-лист) претендентов.

В дальнейшем члены рабочей группы вместе с представителями экспертного сообщества внимательно изучили все поступившие предложения и составили список ста наиболее влиятельных персон.

После этого проводилось анкетирование участников исследования. В нем участвовали представители органов исполнительной и законодательной власти, главы муниципальных образований Псковской области, руководители предприятий, предприниматели, сотрудники общественных организаций и гражданские активисты, руководители учреждений образования и здравоохранения, журналисты, представители других сфер.

Экспертам предлагалось оценить степень влиятельности политиков по пятибалльной шкале, где 5 - максимально сильное влияние, 4 - сильное влияние, 3 - среднее влияние, 2 - слабое влияние, 1 - незначительное влияние.

В 2024-м, как и годом ранее, эксперты выражали свою позицию либо заполняя бумажные анкеты, либо в формате дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Консолидированная оценка влиятельности участников проекта учитывалась при формировании итогового рейтинга.

Редакция Псковской Ленты Новостей поздравляет участников проекта и всех читателей с приближающимся Новым годом. В 2025-м многолетняя традиция ПЛН будет обязательно продолжена, и мы сформируем новый рейтинг наиболее влиятельных персон Псковской области.

Александр Савенко

Фото: Псковская Лента Новостей, пресс-службы правительства Псковской области и Псковского областного Собрания депутатов

* Внесен Министерством юстиции в реестр иностранных агентов