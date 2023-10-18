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Музей-заповедник «Михайловское» предполагает согласовать в РЖД строительство железнодорожной станции вблизи Пушкинских Гор

Возможность воссоздания железнодорожной станции в непосредственной близости от Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» включили в новую концепцию развития музея на период 2025—2037 годы, рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении.

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Как пояснили в музее, сегодняшнее состояние транспортных сетей является одной из сложностей для туристов, поток которых в Святогорье возрастает от года к году. Дорога в Пушкинские Горы из Пскова занимает около двух часов на автобусе, кратно больше — из Москвы и Санкт-Петербурга.

Относительно недавно, два года назад в 67 км от Пушкинских Гор было открыто полностью реконструированное здание железнодорожного вокзала на станции Сущёво близ районного центра Бежаницы. Сегодня на этой станции сходятся поезда из обеих российских столиц, сюда можно приехать из Калининграда, Пскова, Великих Лук, и туристы из этих городов затем могут воспользоваться рейсовым автобусом, следующем из Бежаниц в Пушкинские Горы, но эта дорога также займёт более часа.

Решающую роль в увеличении общего посетителей может сыграть открытие скоростного железнодорожного движения до «Михайловского». Тем более в начале прошлого века такое сообщение здесь было, отмечают в музее.

Вокзал на станции «Тригорская» (архитекторы В.С. Георгиевский и Л.П. Цинман, 1937 год). Фото из собрания музея-заповедника.

Сейчас в музее прорабатывают эскизные варианты строительства новой железнодорожной станции вблизи Пушкинских Гор, сообщается в «Концепция развития Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А.С. Пушкина "Михайловское" (Пушкинского Заповедника) на 2025—2037 годы» с уточнением: «Возможно, в будущем времени руководством РЖД будет согласовано строительство новой железнодорожной станции вблизи Пушкинских Гор — станции "Пушкиногорская", что еще более поддержит интересы музея-заповедника, создаст условия для существенного увеличения его посещаемости».

Пока же, на перспективу, специалисты «Михайловского» ставят перед собой концептуальную задачу создать мощный центр комплексного инфраструктурного обслуживания, который может быть сформирован за пределами границ музея-заповедника, в пригороде районного центра — деревне Подкрестье. Такой центр, согласно предложениям авторов документа, должен включать в себя гостиничный комплекс, ресторан и несколько других объектов питания и торговли, а также общественную, культурно-просветительскую и развлекательную зоны. «В архитектурном решении этого инфраструктурного центра основными будут мотивы бывшей железнодорожной станции «Тригорская», читаем в «Концепции…».

Перспективные виды проектируемого инфраструктурного комплекса из «Концепции развития…».

Уточним, что станция «Тригорская» располагалась на западной окраине современного посёлка Пушкинские Горы. Железнодорожный вокзал, сооруженный в 1937 году, был деревянным и очень эффектным по своей архитектуре. Дошли до наших дней и паспорта объектов на станции «Тригорская». Собственно же линия железной дороги, соединявшая Псков и Полоцк, пересекала современную территорию музея-заповедника недалеко от мемориальной усадьбы «Тригорское». Здесь сохранились участки железнодорожной насыпи.

С полной версией «Концепции развития Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А.С. Пушкина “Михайловское“ (Пушкинского Заповедника) на 2025—2037 годы» под общей редакцией кандидата экономических наук Г. Н. Василевича можно познакомиться на официальном сайте учреждения. Напомним, что обсуждение этого документа состоялось на расширенном заседании Учёного совета музея-заповедника в рамках VIII Международного форума литературных музеев.