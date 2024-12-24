Общество

Не нужно портить людям праздник — Александр Борисов о запрете пиротехники

Запрет использования пиротехнических изделий только испортит людям праздник. Вместо этого нужно заниматься вопросом контроля качества изделий. Таким мнением поделился депутат Государственной Думы от Псковской области, руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Борисов в беседе с корреспондентом ПЛН FM.

В ряде городов России в последние дни происходят «мини-теракты», в которых применяются пиротехнические изделия. Депутат Госдумы Артем Кирьянов предложил ужесточить правила продажи пиротехники на фоне увеличения инцидентов с ее использованием в общественных местах.

Александр Борисов не согласен с предложением запретить продажу пиротехники. Всевозможных запретов в нашей стране и так уже достаточно, а вот усилить контроль качества продаваемой пиротехники и выделить специальные площадки для их использования, по его мнению, лишним не будет. Также до людей нужно активнее доносить правила безопасного использования пиротехнических изделий, считает депутат.

«Мне кажется, что достаточно запретов. Вопрос же просто в правильном использовании пиротехники и ее качестве, безопасности для людей. Вот за качеством пиротехники нужно повысить контроль, следить за качеством ее хранения. И необходимо выделить специальные места для запуска фейерверков, чтобы посреди двора люди не пугали друг друга. Поэтому, мне кажется, сегодня достаточно элементов контроля. И в дополнительных запретах нет необходимости. Не нужно портить людям праздник», - прокомментировал инициативу Александр Борисов.