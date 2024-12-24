Общество

Фестиваль короткометражных фильмов пройдет в Пскове

С 25 декабря 2024 года по 28 января 2025 года библиотека имени Валентина Курбатова станет площадкой «Эха» Международного кинофестиваля «Дни короткометражного кино» (ShortFilmDays). Любой желающий может бесплатно посмотреть фильмы, представленные в программах фестиваля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

Вход на сеансы свободный. Показы будут проходить в актовом зале на 1 этаже библиотеки.

Для получения дополнительной информации можно обратиться по телефону 72-84-06.

В программе первого кинопоказа (25.12) представлены следующие фильмы:

«(НЕ)СКУЧНЫЙ НОВЫЙ ГОД» — история сестёр-подростков, которые проводят новогодние каникулы в Минске.

«ПЯТНИЧНЫЙ ПЛОВ» — рассказ о русском парне, который должен впечатлить отца своей возлюбленной из Узбекистана.

«НА ГРАНИ» — приключения трёх подростков, оказавшихся в опасной игре.

«МАСКИ» — история русской девушки, пытающейся адаптироваться в Сербии.

«СОЛНЦЕ И ЛУНА» — драма молодой казашки, столкнувшейся с предательством на вечеринке.

«ВЕТЕР ГОР» — история молодой армянки, которая приезжает на лето к бабушке в Армению.

Добавим, XI Международный фестиваль «Дни короткометражного кино» (Short Film Days) – конкурс для режиссёров малых форм – проходил в Москве с 14 по 21 декабря 2024 года.

Добавим, XI Международный фестиваль «Дни короткометражного кино» (Short Film Days) – конкурс для режиссёров малых форм – проходил в Москве с 14 по 21 декабря 2024 года.

Впервые Всероссийская акция «День короткометражного кино» состоялась в 2014 году по инициативе Молодёжного центра Союза кинематографистов России. В 2022 году проект получил статус международного кинофестиваля и прошёл при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ).

В жюри фестиваля в разные годы входили такие известные кинематографисты и эксперты, как Владимир Хотиненко, Юрий Быков, Антон Калинкин, Иван Кудрявцев, Владимир Котт, Мария Лемешева, Сергей Першин, Александр Цыпкин и другие.

Традиционно после конкурса стартует «Эхо» фестиваля – бесплатные показы премьерных фильмов на различных площадках. В фестивале участвуют художественные, документальные короткометражные, анимационные кинокартины и впервые нейросетевое кино.