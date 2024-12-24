Общество

Великолукское отделение РВИО подвело итоги работы в 2024 году

Великолукское местное отделение Российского военно-исторического общества подвело итоги работы в 2024 году и наметило план на 2025 год. Об этом депутат Великолукской городской Думы, председатель великолукского отделения РВИО Дмитрий Белюков сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: Дмитрий Белюков

В уходящем 2024 году основное внимание было уделено мероприятиям, посвященным 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Александра Матросова, 80-летию освобождения территории Псковской области, открытию и работе выставочного зала «Униформа России с XVIII века до наших дней».

В 2025 году, объявленном президентом Российской Федерации Годом защитника Отечества, запланировано активное участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Подробнее с итогами и планом работы можно ознакомиться здесь.