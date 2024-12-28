Общество

Николай Козловский: Пусть Новый год станет для всех успешным и поможет осуществить намеченные планы

Глава Великих Лук Николай Козловский поздравил жителей города с наступающим Новым годом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото и видео: пресс-служба администрации Великих Лук

«Подводя итоги 2024 года, можно уверенно сказать, что он был наполнен созидательной работой на благо города, региона и страны. Вместе со всей страной великолучане выбрали главу российского государства, поддержали президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и его курс на прорывное развитие страны и повышение качества жизни граждан», — отметил глава Великих Лук.

Говоря о достижениях, Николай Козловский подчеркнул, что благодаря совместной работе администрации и великолучан, а также поддержке федеральной и региональной власти в прошлом году удалось реализовать множество планов по развитию города.

«Город показал высокие темпы экономического и социального развития. Усилиями своих коллективов и руководящего состава городские промышленные предприятия и организации малого и среднего предпринимательства добились весомого производственного и экономического роста», — добавил он, отметив вклад в бюджет города и повышение средней заработной платы.

Также глава Великих Лук подчеркнул важность развития сферы образования, проведения культурных мероприятий и спорта, а также успехи в жилищном строительстве и благоустройстве.

«В 2024 году жители Великих Лук продолжили оказывать поддержку военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, а также их семьям. Наши земляки-герои с честью выполняют задачи специальной военной операции, защищая интересы нашей Родины», — продолжил Николай Козловский.

«Уважаемые великолучане, спасибо вам за ваш труд и преданность своему городу. Впереди у нас много задач, важных для страны и Великих Лук. Мы, жители города воинской славы, как большая сплоченная семья успешно справимся с их решением и сделаем наш город еще современнее, комфортнее и безопаснее. Пусть Новый год станет для всех успешным и поможет осуществить намеченные планы. Пусть сбудутся ваши мечты! С новым 2025 годом, дорогие друзья!» — подытожил глава города.