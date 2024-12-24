Общество

Забор у спортзала на улице Калинина в Пскове будет демонтирован до конца года

Подрядчику, выполнявшему благоустройство двора по улице Калинина, 11 в Пскове, указано демонтировать ограждение, установленное между спортзалом Псковского кооперативного техникума и многоквартирным домом. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно из собственных источников.

Ограждение зеленой зоны, выполненное в рамках благоустройства двора жилого дома (улица Калинина, 11), было ошибочно установлено подрядчиком по границе земельного участка, принадлежащего этому многоквартирному дому. Не смотря на то, что проект благоустройства двора, который был разработан территориальным общественным самоуправлением, предусматривал установку ограждения по границе зеленой зоны двора.

Об ошибке подрядчика стало известно на прошлой неделе, тогда же ему было предписано привести выполненные работы по благоустройству в соответствие с ранее утвержденным проектом. Мероприятия по переносу ограждения на границу зеленой зоны двора должны быть проведены до конца текущего года.