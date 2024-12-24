Общество

Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Александром Котовым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Обратный отсчет», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии — председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Ведущий Максим Костиков поговорит с ним о том, как уходящий год сложился для регионального парламента.

Какие события и решения можно назвать главными в 2024 году? Почему результат пятилетней реализации «мусорной» реформы в Псковской области оказался неудовлетворительным? Как Александр Котов оценивает муниципальную реформу сейчас, когда многие районы уже прошли преобразование? Об этом и многом другом — в эфире.