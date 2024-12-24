Общество

Лучшие педагоги Псковской области получили дипломы и сертификаты на 150 тысяч рублей

Итоги регионального конкурса «Лучший педагогический работник» подвел губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Торжественная церемония награждения победителей состоялась в правительстве региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства.

Фото здесь и далее: правительство Псковской области

За успехи и достижения в педагогической деятельности, внедрение современных форм и методов в образовательный и воспитательный процессы глава региона вручил лучшим педагогам дипломы и сертификаты на 150 тысяч рублей.

«Конкуренция была большая, в региональном конкурсе участвовало 68 человек. Тем радостнее должна быть победа. Будем делать все, чтобы профессия учителя была востребована и уважаема. В регионе реализуется целый комплекс мер, есть несколько региональных программ, будем стараться делать все, чтобы финансирование по этим программам увеличивалось», — выступил Михаил Ведерников.

Воспитатель детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития воспитанников №22 «Теремок» Елизавета Дащинская поблагодарила губернатора за признание заслуг и внимание к системе образования Псковской области.

«Меры поддержки позволяют обеспечить профессиональными кадрами и быть конкурентоспособными. Работа в дошкольном образовании — большая ценность для меня. Желаю, чтобы каждый из вас был полезен в вашей профессии», — отметила лауреат премии.

Конкурс проводился по нескольким номинациям: «Лучший воспитатель», «Лучший учитель», «Лучший преподаватель», «Лучший педагог дополнительного образования» и «Лучший наставник». По итогам в регионе определили 11 лучших педагогических работников.

Список награжденных можно посмотреть по ссылке.