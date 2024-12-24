Общество

Псковские росгвардейцы примут участие в обеспечении безопасности на новогодних праздниках

Псковские росгвардейцы примут участие в обеспечении общественной безопасности в период новогодних праздников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Росгвардии по Псковской области.

Фото: Росгвардия по Псковской области

В региональном управлении Росгвардии под председательством полковника полиции Игоря Иванова прошло заседание оперативного штаба.

В ходе заседания обсуждались вопросы готовности сил и средств Росгвардии к участию в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности в период новогодних и рождественских праздников на территории области.

Ежедневно безопасность граждан и общественный порядок совместно с правоохранительными органами будут обеспечивать сотрудники ОМОН «Кром» регионального управления Росгвардии.

Маршруты патрулирования нарядов вневедомственной охраны Росгвардии приближены к местам массового пребывания граждан.

Кроме того, сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы продолжат проведение профилактических мероприятий, направленных на соблюдение законодательства в области оборота гражданского оружия и частной охранной деятельности.