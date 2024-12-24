Общество

Новогодний шопинг и права потребителей станут темой брифинга в пресс-центре ПЛН

Последний в уходящем году брифинг состоится в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» сегодня, 26 декабря. Он будет посвящен одновременно праздничной и важной теме - «Новогодний шопинг и права потребителей».

Многие псковичи уже позаботились о покупке подарков своим родным и близким, новогодней елке, пополнили домашний арсенал елочных игрушек, а кто-то в силу разных причин дотянул до последнего и будет этим заниматься на выходных. Вопросы, которые мы сегодня будем обсуждать, не потеряют актуальность до конца новогодних каникул, ведь все это время мы будем активно ходить по гостям и дарить им подарки.

Где лучше всего приобретать подарки для детей к Новому году? Можно ли проверять гирлянды при покупке и на какую информацию обращать внимание на упаковке? Как правильно выбрать конфетный набор для ребенка? Как приложение «Честный знак» может помочь в выборе продуктов на новогодний стол? Какая елка лучше - живая или искусственная? Каков срок годности новогоднего стола? Как не потерять голову от новогодних распродаж и не накупить лишнего?

Об этом и многом другом расcкажут:

Ольга Кольцова - начальник отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Псковской области

Надежда Шаманская - заместитель начальника отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Начало брифинга в 15.00. Как обычно, на YouTube-канале Псковской Ленты Новостей и в группе ПЛН в социальной сети «ВКонтакте» будет организована видеотрансляция.