Общество

Назначены прокуроры Стругокрасненского округа и Себежского района

В органах прокуратуры Псковской области кадровые изменения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре.

Фото: прокуратура Псковской области

Юрист 1 класса Юрий Баев назначен прокурором Стругокрасненского округа сроком на 5 лет. Ранее Юрий Баев проходил службу в должности заместителя Невельского межрайонного прокурора Псковской области.

Советник юстиции Игорь Соловьев назначен прокурором Себежского района сроком на 5 лет. Ранее Игорь Соловьев проходил службу в должности прокурора уголовно-судебного отдела прокуратуры Псковской области.