Общество

Псковский облсовпроф подвел итоги Профсоюзной льготной оздоровительной программы за 2024 год

Псковский областной совет профессиональных союзов завершил подведение итогов Профсоюзной льготной оздоровительной программы за 2024 год. В этом году программа, направленная на улучшение здоровья членов профсоюзов, показала значительные результаты и вызвала широкий интерес среди членов профсоюзов региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облсовпрофе.

Фото: Псковский облсовпроф

По данным облсовпрофа, в рамках программы в 2024 году 1852 члена профсоюзов получили возможность пройти оздоровительные процедуры в профсоюзных санаторно-курортных учреждениях Псковской области. Вырос спрос на путевки в санатории «Череха» и «Голубые озера».

«Мы рады, что наша программа санаторно-курортного оздоровления для членов профсоюзов продолжает развиваться и приносить реальную пользу людям. Здоровье – это важный аспект жизни каждого работника, и мы стремимся сделать все возможное для его сохранения и укрепления», — отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

Облсовпроф планирует продолжить реализацию программы и в 2025 году.