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Общество

Лекарства для диабетиков подорожали на 34,7% за 2024 год

26.12.2024 09:20|ПсковКомментариев: 0

В России за 11 месяцев 2024 года стоимость лекарств для лечения сахарного диабета увеличилась на 34,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно данным аналитической компании DSM Group.

Кроме того, отмечается рост цен на препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей — на 19,04%, и на гиполипидемические препараты — на 13,85%.

По словам директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, основная причина подорожания связанных с сахарным диабетом препаратов заключается в том, что среди них есть средства на основе семаглутида. Хотя они предназначены для диабетиков, их активно используют для похудения, что увеличивает спрос и, как следствие, цены.

Также Беспалов отметил, что рост цен на лекарства для обструктивных заболеваний и гиполипидемические средства связан с увеличением спроса на эти препараты, пишут «Известия».

Юрист и основатель консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко подчеркнул, что подорожание лекарств также обусловлено высоким процентом иностранных препаратов в этих категориях. Он добавил, что на стоимость влияют курс рубля и повышенные логистические расходы.

Несмотря на рост цен, генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк отметил, что спрос на лекарства в рознице остается стабильным. Эксперт считает, что в следующем году уровень потребления лекарств не изменится, несмотря на их подорожание.

Теги: #диабет
Источник: Псковская Лента Новостей
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