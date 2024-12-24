Общество

«Ёлка главы Псковского района» собрала на праздник талантливых и одаренных детей

«Ёлка главы Псковского района» по традиции собрала на праздник талантливых и одаренных детей. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Федорова в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / Telegram

Это событие стало завершением 2024 года для учащихся всех школ Псковского района, которые в уходящем году проявили себя как талантливые ученики и активные участники общественной жизни. «Мы искренне радуемся их успехам и достижениям», - отметила глава района.

В этом году юные гости стали свидетелями представлений от Неёловского районного дома культура «Новые приключения бременских музыкантов» и «Новый год в подводном царстве» от Писковичского дома культуры.

«Дети остались довольны феерией спектаклей, хороводов и игр. Дед Мороз и Снегурочка порадовали ребят сладкими подарками. Дорогие ребята! Примите самые искренние и сердечные поздравления с Новым годом! Пусть он будет наполнен здоровьем, удачей, успехами и радостью! Пусть мечты сбудутся!» - поздравила псковских школьников Наталья Федорова.