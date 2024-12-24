Общество

Более 9 миллионов рублей привлекли ТОСы в Дновский округ за год

Более 9 миллионов рублей выиграли территориальные общественные самоуправления Дновского муниципального округа на реализацию своих проектов в 2024 году. Об этом в эфире передачи «Подстрочник» на ПЛН FM (102,6 FM) рассказал глава Дновского муниципального округа Михаил Шауркин.

«На данный момент уже сформированы и работают 46 ТОСов, заканчивает регистрацию 47-ой. Мы не стоим на месте, не почиваем на лаврах, мол, у нас так много. Продолжаем двигаться дальше. Мы одними из первых приняли этот формат и в него вошли. Конечно, у всех были сомнения, заработает это или нет. Но на данный момент, в этом году мы смогли благодаря ТОС привлечь более 9 миллионов рублей, при общем бюджете Дновского района в 230 миллионов. Но это все деньги, которые уходят на обязательные программы по выполнению обязательств по жизнеобеспечению. На абсолютно разные вещи. Ремонт кровли, крыльца, благоустройство территории», - отметил Михаил Шауркин.

Глава муниципалитета добавил, что сначала дновские ТОСы, как и многие другие, занимались благоустройством своих подконтрольных территорий: ставили детские площадки, ремонтировали значимые объекты.

«Начинали с детских площадок, элементарного благоустройства. Сейчас продолжаем это благоустройство. У нас 24 ТОСа выиграло, получило поддержку по своим проектам. Люди очень активно сейчас этим пользуются. Но первые шаги, конечно, были робкие. Никто в это не верил особо. Кумулятивный эффект получился от первого применения ТОС. Все увидели, что это работает. А почему бы нам не попробовать? И администрация здесь выступает тоже очень большим помощником в организации, оформлении документов. Мы не бросаем состав наедине с их проблемой и их проектом. Всегда поддержим», - подчеркнул Михаил Шауркин.