Общество

Собака не смогла попасть в Латвию через госграницу в Псковской области

При проведении ветеринарного контроля собаки, вывозимой из Смоленской области в Латвию, на границе в Псковской области выявлено нарушение требований Европейского союза. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного управления Россельхознадзора

В ходе документарного контроля было установлено отсутствие у животного лабораторного анализа на определение титра антител к вирусу бешенства.

Вывоз домашнего питомца с таможенной территории ЕАЭС запрещен, выдан акт о возврате груза.