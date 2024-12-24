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Общество

Два исполнителя поборются за звание лучшего рэпера Пскова

26.12.2024 16:43|ПсковКомментариев: 0

В финале VI сезона Pskov Rap Competition, который состоится сегодня, 26 декабря, в 21:00, за звание лучшего репера Пскова будут сражаться два участника, вышедшие в финал. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказали организаторы мероприятия.

Изображение: Pskov Rap Competition

Вечером в клубе TIR за первое место и призовой фонд в 30 000 рублей будут соревноваться Dextra и 99dl, а за третье — Gonor и Самб Дамб.

«Я могу с уверенностью сказать, что всё проходит на высшем уровне. Не сомневаюсь, что сегодня будет захватывающий финал. Меня очень порадовало, как вырос уровень рэпа за последние пять лет, с тех пор как мы проводили предыдущее мероприятие. Появилось много новых талантливых MC. Кроме того, хотелось бы отметить отличную поддержку и постоянный полный зал зрителей. В целом всё было просто замечательно. Надеемся, что это не последний компетишн, дальше — больше», - рассказал организатор мероприятия Денис KK.

На этом мероприятии гостей также ожидает открытый микрофон и выступления уже выбывших участников: T-RVN против Rowen, HEADLIGHT против Мутный.

Для прекрасных дам города Пскова организаторы приготовили особый сюрприз — бесплатный напиток.

Вход на мероприятие свободный.

Напомним, батл стартовал 21 ноября и изначально на участие в батле было зарегистрировано около 20 рэп-исполнителей. 

Теги: #рэп #рэп-баттл
Источник: Псковская Лента Новостей
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