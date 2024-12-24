Общество

Псковичам рассказали о новом регулировании оборота сим-карт с 1 января

С 1 января 2025 года в России начнется новое регулирование оборота сим-карт, которое предусматривает особенности продажи сим-карт иностранным гражданам и лицам без гражданства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Изменения законодательства коснутся правил заключения договоров об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи с иностранными гражданами и лицами без гражданства.

Указанные категории лиц смогут заключить договор на услуги связи только при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и после регистрации в ЕСИА и Единой биометрической системе.

Иностранцы и граждане без гражданства смогут купить сим-карту только в официальных салонах связи или точках продаж. Через интернет заключить договор будет нельзя.

В договоре необходимо указывать IMEI — код идентификации устройства (телефона, планшета и т. п.), в которое будет устанавливаться сим-карта. Операторы будут отключать связь, если карта используется на других устройствах. При этом всегда можно будет его переоформить в офисе оператора.

На одного иностранного гражданина может быть зарегистрировано не более 10 номеров.

Оплата телефонного номера должна осуществляться только при предоставлении паспорта или с использованием ЕСИА в банках, отделениях Почты России, салонах операторов связи и иных организациях, осуществляющих прием наличных платежей в соответствии с законодательством.

Корпоративные/служебные номера будут предоставляться только сотрудникам организации.

В срок до 1 июля 2025 года операторы связи обязаны привести ранее заключенные договоры в соответствие с новыми правилами. В случае неисполнения указанной обязанности со стороны потребителей операторы прекратят оказание услуг радиоподвижной телефонной связи по таким договорам.

Кроме того, с 1 апреля 2025 года при покупке сим-карты иностранные граждане и лица без гражданства будут уведомлены об этом на «Госуслугах» и смс-сообщением, а также в личном кабинете иностранного гражданина или лица без гражданства на «Госуслугах» будут отображаться все зарегистрированные на него телефонные номера. При этом лицо сможет отказаться от телефонного номера на «Госуслугах».