Общество

Электрогитару, «Алису» и батут подарили единороссы юным псковичам

Депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, а также заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Александр Борисов исполнили новогодние желания маленьких псковичей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия».

Фото здесь и далее: «Единая Россия»

Александр Козловский каждый год поддерживает череду новогодних благотворительных акций. Началу добрых дел традиционно положило участие в великолукской «Ёлке желаний»: в этом году она была установлена в 13-й раз и собрала почти 200 писем детей из южной столицы региона и Великолукского района. Парламентарий снял с ёлки пять шаров с детскими письмами.

«Шестилетняя Алина любит проводить время с семьей, поэтому передал настольные игры для всей семьи. Восьмилетний Никита загадал мягкие игрушки: медведя и гуся, а семилетний Петя – игрушечный трактор. Их желания исполнены. Ещё купил акварельные маркеры для Вики и набор для лепки для Леры. Уверен, что эти подарки принесут радость детям и создадут атмосферу праздника. Ведь так важно верить в чудо и знать, что мечты сбываются», – подчеркнул Александр Козловский.

Секретаря регионального отделения «Единой России» традиционно поддержали единороссы из Великих Лук, которые исполнили десятки новогодних желаний детей.

Кроме того, Александр Козловский снял шесть детских писем со всероссийской и региональной «Ёлок желаний». Он уже подарил 12-летней Маше из Пскова велосипед, 10-летняя Оля получила каркасный батут, а 10-летний Артем – самокат.

В ближайшее время Александр Козловский исполнит мечты еще пятерых ребят Псковщины: 15-летний Юра получит зимний комплект одежды, 9-летний Андрей на Новый год хочет игровую приставку, а 11-летняя Ярослава мечтает посетить Москвариум и ВДНХ.

«У каждого ребенка – своя мечта в канун самого любимого праздника, и мы хотим, чтобы каждая из них сбылась. Сделаем все возможное, чтобы как можно скорее передать детям подарки», – заключил Александр Козловский.

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Александр Борисов исполнил мечты детей из Псковского района, которые оказались в шарах на всероссийской «Ёлке желаний». Девятилетний Лука получил в подарок колонку «Алиса», а его брат 14-летний Владимир – электрогитару. Юноша не знал заранее о подарке, потому что письмо на «Елку желаний» написала его мама. Парень оценил подарок и сразу же продемонстрировал свое мастерство. 6-летняя Апполинария загадала мягкую игрушку и была очень рада, когда помощники депутата привезли именно ту, которую девочка хотела.

Также председатель Собрания депутатов Островского района и руководитель местного отделения «Единой России» Александр Обризан присоединился к всероссийской акции «Ёлка желаний».

Он снял с новогодней ёлки, установленной в Доме детского творчества города Острова имени Клавдии Назаровой, шар-открытку с желанием 11-летнего мальчика Ильи из малообеспеченной семьи, который загадал радиоуправляемую игрушку – экскаватор.

Александр Обризан подготовит желанный подарок и вручит его во время новогодних праздников и школьных каникул.

Напомним, акция «Ёлка желаний» проводится в стране ежегодно по инициативе президента РФ Владимира Путина. Этот проект реализуется Российским движением детей и молодежи «Движение Первых» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Он позволяет всем желающим исполнить мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, ребят из малообеспеченных семей, а также детей участников СВО и из новых регионов страны. Цель акции – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.