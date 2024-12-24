Общество

«Разговоры о важных» - понятные и интересные самому широкому кругу зрителей фильмы – соавтор проекта

«Разговоры о важных» - понятные и интересные самому широкому кругу зрителей фильмы об исторических личностях Псковской земли. Об этом тележурналист с 25-летним опытом работы, соавтор и ведущий видеофильмов проекта «Разговоры о важных» Артем Татаренко рассказал на презентации проекта в Псковском музее-заповеднике 26 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В команде проекта я отвечаю за направление, связанное с созданием видеоконтента. В рамках "Разговора о важных" нам предстоит сделать десять историко-просветительских фильмов о героях проекта. Часть материалов уже смонтирована и ждет публикации, часть находится в стадии производства, несколько выпусков нам еще только предстоит создать. Задача интересная и непростая. Нам нужно, не погрешив исторической достоверностью, сделать наши фильмы понятными и интересными самому широкому кругу зрителей», - рассказал Артем Татаренко.

Согласно идее проекта, фильмы будут не только размещены на ресурсах медиахолдинга «Гражданская пресса» и в социальных сетях проекта «Разговоры о важных», но и использоваться как учебный контент в образовательных учреждениях, как презентационные материалы туристических и музейных объектов.

«С технологической точки зрения, визуализировать информацию о героях, которые жили задолго до появления фото- и видеосъемки, бывает очень непросто. И здесь нам огромным помощником стал Псковский музей-заповедник, который не только дает нам возможность снимать в экспозиционных пространствах, но и открывает для нашей съемочной группы двери архивов, других закрытых для посещения публики пространств. Благодаря предоставленным музеем костюмам я как ведущий перевоплощался в стрельца и пушкаря, Ивана Грозного, взаимодействовал с музейными предметами. Более того, сотрудники музея не раз участвовали в наших съемках не только в роли консультантов и экспертов, но и как актеры, своими образами создающие атмосферу исторических периодов, в которых действовали герои фильмов», – поделился Артем Татаренко.

Ярким тому подтверждением является первый выпуск «Разговора о важных», посвященный выдающейся ученой Софье Ковалевской. Без помощи сотрудников Мемориального музея-усадьбы С. В. Ковалевской и лично директора Светланы Белюковой создание этого фильма было бы попросту невозможным, отметил журналист.

«Нам была оказана всеобъемлющая поддержка как на этапе подготовки текстовых материалов, так и в момент съемок. Подтверждение моим словам вы увидите через несколько минут, просматривая этот выпуск. Ну и в заключение не могу не сказать слава особой благодарности директору музея-заповедника Светлане Евгеньевне Мельниковой. Во-первых, мы хорошо понимаем, что такая всеобъемлющая поддержка и такое надежное партнерство со стороны музея было бы невозможно без её благословения и участия. Во-вторых, очень хотелось бы отметить уникальные личные качества Светланы Евгеньевны. За свои неполные 30 лет работы в СМИ я не припомню столь же благожелательного, безотказного спикера, способного столь компетентно, ярко, содержательно формулировать свои мысли. Как правило, вокруг этих комментариев мы без труда выстраиваем свои сюжеты, уже не требующие ни дополнительного закадрового текста, ни стендапов. Остается только выразить надежду, что наше сотрудничество с музеем продолжится, так как впереди у нас еще много работы и много творческих задумок», – заключил соавтор и ведущий видеофильмов проекта «Разговоры о важных».

Артем Татаренко презентовал первый выпуск проекта «Разговоры о важных», посвященный великому математику Софье Ковалевской.

Проект «Разговоры о важных» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества.