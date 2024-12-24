Общество

Как выбрать безопасную новогоднюю игрушку, рассказали псковичам

Необходимо обращать внимание на все детали при выборе игрушки. Об этом рассказала на онлайн-брифинге «Новогодний шопинг и права потребителей» начальник отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Псковской области Ольга Кольцова.

«Игрушка для детей должна быть, во-первых, хорошо упакована, не должна быть замерзлой, не должна быть вскрыта несколько раз, перевернута и так далее. Это важно не только с эстетической точки зрения, но и для безопасности. Есть определенные требования к детским игрушкам, которые содержатся в техническом регламенте Таможенного союза "Безопасность игрушек 2008-2011 года"», — подчеркнула Ольга Кольцова.

Она добавила, что в этом регламенте предусмотрены все критерии безопасности и качества игрушек.

«Что главное, что потребитель должен увидеть на этой игрушке? Во-первых, там должен быть знак маркировки, который указывает на соответствие требованиям технического регламента. Это три буквы "ЕАС". На черном поле белыми буквами или наоборот», — объяснила Ольга Кольцова.

Также гостья студии отметила важность наличия возрастного ограничения на упаковке.

«Плюс 6, плюс 2 и так далее. Это говорит о том, до какого возраста игрушка будет безопасна. В первую очередь, она должна быть для наших детей безопасна», - добавила Ольга Кольцова.

Кроме того, эксперт обратила внимание на необходимость маркировки на русском языке, где должна быть указана информация о стране изготовления, производителе, материалах и условиях безопасного использования игрушки.

«Чем внимательнее вы будете при выборе, тем больше мы защищены», — подвела итог специалист.