Общество

«Разговоры о важных» сделали многое, чтобы показать образ выдающейся женщины — Светлана Белюкова

«Разговоры о важных» сделали многое, чтобы показать образ выдающейся женщины - математика Софьи Ковалевской. Об этом заведующая музеем-усадьбой Софьи Ковалевской в деревне Полибино Великолукского района Светлана Белюкова

рассказала на презентации проекта в Псковском музее-заповеднике 26 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мной за последние годы пройдено уже множество мероприятий, презентаций, но сегодня как-то особенно волнительно. В качестве заведующей музея-усадьбы Ковалевской, наверное, это первое публичное выступление на такую большую аудиторию. И, конечно, это благодаря тому, что состоялся проект "Разговоры о важных". Хочу сказать, что за последний год к нам приезжали разные съемочные группы. Очень часто пишут, звонят с различными просьбами. Очень часто слышим: вы напишите, пришлите, а мы опубликуем. Кому-то нужны жареные факты из биографии Софьи Васильевны для того, чтобы собирать огромное количество просмотров. Кто-то смотрит на жизнь выдающейся Софьи Ковалевской через призму ее знакомых, друзей, родственников. Когда Юлия Магера (руководитель проекта - ред.) прислала нам сценарий, я поняла, что человек погрузился в эту тему, прочитал очень много литературы о Софье Ковалевской для того, чтобы показать этот образ выдающейся женщины. Я хочу сказать, что для нас важно в этом фильме то, что мы всегда говорим нашим многочисленным посетителям школьного возраста, студенческого возраста: неважно, где вы живете: в большом мегаполисе, в небольшом провинциальном городе или даже в деревне, но, если у вас есть цель в жизни, если у вас есть поддержка и понимание того, чего вы хотите добиться в этой жизни, это обязательно состоится. Я буду очень рада, если присутствующие в зале для себя отметили, что давно не были в Полибино», - выступила на презентации проекта Светлана Белюкова.

Отметим, героями проекта стали:

старец Филофей,

Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин,

Харитон Прокофьевич и Дмитрий Яковлевич Лаптевы,

Василий Никитич Татищев,

Федор Михайлович Плюшкин,

Софья Васильевна Ковалевская,

Глеб Леонтьевич Травин,

Лев Александрович Зильбер,

Исаак Константинович Кикоин,

Владимир Модестович Брадис.

Проект «Разговоры о важных» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества.