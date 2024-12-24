Общество

Центры подготовки Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы до конца года откроются во всех муниципалитетах

До конца года Центры подготовки Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы откроются во всех муниципальных образованиях Псковской области. Об этом в четверг, 26 декабря, на заседании Совета по развитию добровольчества на территории региона сообщил врио председателя Комитета по молодежной политике Псковской области Дмитрий Яковлев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Центр в Пскове открылся одним из первых в стране. В настоящее время развернуты муниципальные площадки в Великих Луках, Струго-Красненском, Бежаницком, Опочецком, Невельском и Порховском муниципальных округах, Великолукском, Куньинском, Островском и Пустошкинском районах. Там будет проходить набор и обучение волонтеров, сопровождающих патриотические мероприятия.

«Ключевой задачей центров является не только набор волонтеров для сопровождения мероприятий в рамках празднования 80-летия Победы, но и их комплексная подготовка. Знания волонтеров о событиях и подвиге русского народа в годы Великой Отечественной войны должны быть полными и корректными», — подчеркнул Дмитрий Яковлев. Он отметил, что план мероприятий достаточно обширный. комитет, по его словам, уже заключает соглашения с общественными организациями по взаимодействию в вопросах подготовки мероприятий, посвященных Дню Победы.

Отдельное внимание будет уделено ремонту и благоустройству памятных знаков, обелисков и монументов. В регионе насчитывается более 1,2 тыс таких объектов. Информация о большинстве из них размещена на сайте память60.псков.рф. В ближайшее время во взаимодействии с госархивами в регионе будет проведена работа по цифровизации всех монументов, чтобы их наименования и данные были верными.

Заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева обратила внимание на значимость данной работы и призвала руководство волонтерских и общественных организаций, а также глав муниципальных образований серьезно к ней отнестись.

Добавим, что губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым принято решение о том, что в рамках конкурса ТОСов в 2025 году в регионе проекты патриотической направленности будут в приоритете.

В рамках совета участники озвучили ряд дополнительных предложений по включению молодежи в проектах по увековечению памяти участников Великой Отечественной войны. В частности, уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова предложила привлечь к работе по сохранению исторической памяти в Псковской области молодежь из новых регионов России. Тем более, что со стороны активистов такие запросы поступают.